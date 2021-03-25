Пять лайфхаков для туристов, которые собрались за границу в 2021 году

Из-за пандемии коронавируса пришлось привыкнуть к жизни в новой реальности. Теперь мы не можем купить билет на самолет и отправиться в любую страну, которую захотим.

Нам предлагают лишь короткий список мест, куда можно полететь, и огромный – условий, которые нужно для этого выполнить. Однако не все так плохо, если знать некоторые хитрости. OBOZREVATEL решил сделать подборку лайфхаков, которые помогут путешественникам дешевле и без страха за свою жизнь летать за границу во время карантина.

Грузия открыла свои границы для украинцев с 1 марта. Однако чтобы посетить эту страну, требуется предъявить целых три негативных результата тестов на COVID-19. Так, первый нужно обязательно сделать за 72 часа до вылета в Грузию, второй – на третий день пребывания в стране, и последний – за 48 часов до возвращения в Украину или уже на территории нашей страны. Но есть маленькая хитрость: если полететь в Грузию на 4-5 дней, то второй тест подойдет для того, чтобы не отправляться на самоизоляцию по прибытии в Украину.

Услуга раннего бронирования знакома далеко не всем туристам из Украины. Многие до сих пор покупают туры в Турцию за несколько недель или даже дней до предполагаемой даты отъезда, даже не подозревая, что на отдыхе можно серьезно сэкономить. На море в Турцию, Египет или другой курорт лучше всего ехать в весенний сезон или осенью, а вот заказывать путевки стоит уже зимой. Бронь за несколько месяцев до начала сезона позволяет получить скидку до 40% от обычной стоимости путевки.

Иногда лучше подождать и дособирать денег, чем ехать по "горячему" туру. Обычно такие путевки предлагают за день-два до вылета, когда времени остается только на то, чтобы собрать вещи. При этом мало кто из туристов начинает изучать место, куда поедет, расположение отеля, читает о нем отзывы. В итоге по приезду оказывается, что отель на фотографиях прекрасен: с пальмами, бассейном и привлекательными лежаками, а по факту – номера грязные и ужасный сервис. Также прежде чем купить путевку по заманчивой цене, лучше сначала сравнить цены на этот же отель у разных туроператоров. У каждого из них может оказаться разная цена.

Поскольку многие экзотические страны находятся в "красной" зоне и не пускают туристов, начали активно набирать популярность путешествия в Африку, а именно в Кению, где можно поехать на сафари и своими глазами увидеть жирафов, слонов и других диких животных в естественных условиях. Однако мало кто знает, что у местных отелей есть официальные сезоны:

Низкий (апрель-июнь), когда в Кении идут дожди. В это время в парке Масаи Мара самая высокая трава и поэтому меньше видно животных.

Высокий (ноябрь-март) – период, когда не такая высокая трава, дождей нет и всех животных видно.

Пиковый (июль-октябрь), на который припадает Великая миграция животных. Это самый дорогой сезон в Кении, когда антилопы гну мигрируют в поисках лучшей жизни из Танзании в Кению и съедают по дороге всю траву – от этого животные видны как на ладони, что располагает к охоте львов, гепардов и гиен на свою добычу.

В зависимости от своих целей, нужно правильно подобрать время отдыха в Кении. Так, чтобы насладиться идеальным сафари, лучше лететь в пиковый сезон.

Сейчас все страны принимают туристов с соблюдением строгих мер безопасности. Но риск заболеть все равно остается высоким. Лучше позаботиться о возможном заражении заранее, купив специальную страховку от коронавируса, покрывающую все расходы, связанные с лечением или временем самоизоляции в той стране, в которой вы будете находиться. По большей части такая страховка входит в пакетные туры в Турцию и Египет. Если на отдыхе внезапно поднимется температура или ухудшится самочувствие, стоит оставаться в номере и позвонить на ресепшен. Дальше вас сориентируют, что делать.

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