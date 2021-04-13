Самые странные законы стран мира, нарушив которые можно получить штраф

Почти в каждой стране мира существуют нелепые по своей сути законы. Многие из них со временем потеряли актуальность и смысл.

OBOZREVATEL собрал правила, которые сегодня вызывают удивление и смех. В некоторых странах работают организации, которые годами борются за то, чтобы их отменить.

Австралия

В Австралии нельзя мешать проведению свадьбы и похорон. Любая выходка может обернуться штрафом в размере 10 тысяч долларов или лишением свободы на 2 года.

Также в этой стране не стоит пылесосить с 22:00 до 7:00 в будни и до 9:00 в выходные. За тягу к чистоте и порядку вы заплатите 120 долларов. Если вы будете повторять уборку и дальше, то придется платить по 30 долларов каждый день.

В Австралии вы получите штраф за то, что выйдете на улицу, намазавшись гуталином.

Франция

Во Франции запрещено целоваться на железнодорожных путях. Также нельзя называть свиней по имени Наполеон. Запрещается сажать или парковать летающие тарелки в виноградниках.

Китай

В Китае запрещено смотреть на голые ноги одетой женщины, это может грозить тюремным заключением. Нельзя спасать тонущего человека, поскольку это является вмешательством в его судьбу. Женщины, которые родили двух сыновей, в принудительном порядке должны стерилизоваться.

США

В Нью-Джерси вас арестуют, если вы будете хлебать и чавкавкать за столом. В Арканзасе нельзя убить живое существо и хранить его чучело без специальной лицензии. В Миннесоте вы получите штраф до 2 тысяч долларов, проехав по городу с грязными шинами автомобиля. В Нью-Йорке вы можете заплатить 25 долларов за флирт.

Сингапур

Вам придется заплатить 500 долларов, если не смоете за собой воду в общественном туалете. В 400 долларов обойдется любовь к жевательной резинке: ее в Сингапур нельзя даже ввозить.

Великобритания

В Великобритании нельзя наклеивать вверх ногами почтовую марку с изображением королевы или короля, ведь это считается государственной изменой. Гражданам запрещено выдавать себя за "пенсионера, проживающего в Челси". В Лондоне нельзя бить жен после 21:00, так как крики могут мешать отдыхать соседям.

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