Семья из Англии превратила обшарпанный фургон в стильный дом на колесах и теперь путешествует по миру

Ульяна Виноградова
Travel
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Семья из Англии превратила обшарпанный фургон в стильный дом на колесах и теперь путешествует по миру

Британские супруги Оливия Диккенс и Адам Хили превратили старый обшарпанный фургон в стильный дом на колесах и теперь путешествуют по миру с собственными спальными местами, которые от "а" до "я" оборудовали своими руками.

Как пишет The Sun, разочарованию британцев не было границ, когда туризм оказался под табу из-за пандемии коронавируса. Поэтому в январе прошлого года пара решилась на покупку трейлера. Передвижной дом стоил за 5000 фунтов стерлингов (190 тыс. грн).

Британцы просматривали лайфхаки по превращению старого трейлера в комфортный дом на колесах в Интернете.
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Однако путешествия не стали скорой реальностью. Для того чтобы увидеть мир, супругам пришлось поработать. На полный ремонт фургона и обустройство его кухней, двуспальной кроватью, изоляцией, вентиляционными отверстиями и раздвижным окном у британцев ушло 10 000 фунтов стерлингов (380 тыс. грн).

"Ничто не сравнится с тем, чтобы проснуться рядом с прекрасным пляжем или горами и быть первым, кто увидит вид этим утром, попивая чашку кофе, уютно устроившись в комфортной постели", – рассказала Диккенс.

Супруги все делали своими руками.

Вдохновение и навыки они получали из рекомендаций специалистов по образу жизни в автомобилях "Van Life".

На ремонт фургона у пары ушло 10 тысяч фунтов стерлингов.

"Прежде чем купить фургон, мы просмотрели множество видеороликов на YouTube с участием других обычных людей, которые не всегда обладали ремеслом или навыками, но сумели превратить фургон в великолепные дома на колесах. Первые несколько недель я даже не умел пользоваться отверткой, а к концу уже мастерил полки и шкафы", – добавил Хили.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские супруги с тремя детьми превратили старый фургон в стильный дом на колесах, где вмещается вся семья. На это у них ушло 2 000 долларов.

Также ранее OBOZREVATEL писал, что англичанка собственными руками сделала из старого фургона удобный передвижной домик всего за 700 долларов.

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