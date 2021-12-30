Семья всего за 700 долларов переделала старый фургон в стильный и комфортный дом на колесах. Фото

Англичанка по имени Керис Хопкинс, мама четверых детей из Южного Уэльса (Великобритания) вместе со своим супругом, переделала старый фургон в стильный и комфортный дом на колесах. Для этого им понадобилось три месяца.

Для преображения фургона они использовали множество материалов, среди которых липкий винил, пишет Latest Deals. "Мы с мужем в детстве любили отдых в караванах наших дедушек и бабушек, и мы всегда мечтали иметь свой собственный, чтобы наши дети тоже могли это испытать", – сказала Керис Хопкинс (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что один из таких фургонов поступил в продажу, и они поняли, что хотят воплотить свою мечту и купили фургон.

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"Я раньше видела трансформации караванов, и просто захотелось сделать наш собственный штамп на фургоне. У старых фургонов, на мой взгляд, очень устаревший интерьер, а купленный нами фургон 2002 года выпуска. Я сделала скриншоты идей, которые мне нравились, и оттуда отталкивались", – сказала Керис.

По ее словам, работа заняла у них три месяца. Они снимали все двери, шкафчики, вымыли все стены и переделали всю мягкую мебель.

После этого семейство принялось класть плитку, красить стены, устанавливать новые шкафы.

"Мы использовали деревянные планки, чтобы создать декоративную стену в обеденной зоне, и тропические обои в ванной, чтобы сделать акцент. Мне понравилась эта бумага, и мне просто пришлось где-то ее использовать, и это было идеальное место", – отметила Керис.

В гостиной они положили ковровое покрытие, заменили газовый камина на электрический, а устаревшие светильники заменили на более современные.

"Я заменил розетки с USB-портами, а устаревшие настенные светильники заменил на более современные и соответствующие дизайну", – сказал супруг Керис.

В результате, они остались довольны окончательным видом фургона и уверяют, что не потратили на него более 700 долларов.

"Это действительно была тяжелая работа. По моим оценкам, мы потратили около 520 фунтов стерлингов (700 долларов). К счастью, мы все сумели делать сами. Это было частью веселья, когда мы наложили свой отпечаток на фургон, и мы очень гордимся тем, чего мы достигли", – подытожила Керис.

Кроме того, она посоветовала тем, кто хочет сделать что-то подобное, делать и сохранять скриншоты идей в сети, чтобы потом воссоздать это в реальности. Еще одним советом она назыввала подписаться на рассылку новостей, в которых говорится о разных предложениях продажи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пара из английского города Лестер во время карантина полностью переделали старый разбитый фургон в дом, при том, что ранее никто из них не имел дело с ремонтом или трансформацией автомобилей.