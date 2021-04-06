Секс-контроль в ОАЭ: 11 правил для туристов, которые лучше не нарушать
В ОАЭ разгорелся международный секс-скандал из-за обнаженной фотосессии девушек на балконе гостиницы, среди которых были и украинки. Их уже арестовали, теперь натурщицам грозит крупный штраф и заключение до шести месяцев.
Чего не следует делать путешественникам в Эмиратах, чтобы не получить тюремный срок и не лишиться круглой суммы, читайте в подборке OBOZREVATEL.
В этой стране существует так называемое "правило среднего пальца" – грубая речь или жесты считаются преступлением и наказываются штрафом.
Объятия и откровенные поцелуи на публике тоже не допускаются, поскольку нарушают нравственные нормы.
А вот за неоплату счетов или использование поддельных чеков можно попасть в тюрьму.
В Эмиратах женщине не разрешается носить слишком откровенную одежду: платья выше колена, наряды, которые открывают живот, плечи или спину.
Туристам нельзя разговаривать с местными женщинами, а также грубить им или засматриваться на них.
Фотографировать жителей ОАЭ без их личного разрешения также категорически запрещено.
На протяжении священного для мусульман месяца Рамадан иностранцам рекомендуется не есть, не пить и не курить от восхода до заката, в местах, где их могут увидеть мусульмане.
Внебрачный секс в Эмиратах запрещен – нарушители могут быть арестованы и наказаны.
В ОАЭ нельзя садиться за руль тому, кто употреблял алкоголь. И доза выпитого вовсе не имеет значения.
Власти Эмиратов декларируют "нулевую терпимость" к любым наркотическим препаратам. Нарушителей закона ждет крупный штраф или лишение свободы на длительный срок.
Препарат, назначенный человеку врачом в другой стране, может быть запрещен в ОАЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Также инцидент с арестом молодых девушек может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года.
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