Секс-контроль в ОАЕ: 11 правил для туристів, які краще не порушувати

Любов Блажко Travel 10:44, 6.04.2021 Оновлено: 11:02, 6.04.2021

В ОАЕ розгорівся міжнародний секс-скандал через оголену фотосесію дівчат на балконі готелю, серед яких були і українки. Їх вже заарештували, тепер натурницям загрожує великий штраф і ув'язнення до шести місяців.

Чого не слід робити мандрівникам в Еміратах, щоб не отримати тюремний строк і не втратити круглу суму, читайте в добірці OBOZREVATEL.

  • У цій країні існує так зване "правило середнього пальця" – груба мова або жести вважаються злочином і караються штрафом.

  • Обійми і відверті поцілунки на публіці теж не допускаються, оскільки порушують моральні норми.

  • А ось за несплату рахунків або використання підроблених чеків можна потрапити до в'язниці.

  • В Еміратах жінці не дозволяється носити занадто відвертий одяг: сукні вище коліна, вбрання, які оголюють живіт, плечі або спину.

  • Туристам не можна розмовляти з місцевими жінками, а також грубити їм чи задивлятися на них.

  • Фотографувати жителів ОАЕ без їхнього особистого дозволу також категорично заборонено.

Що не можна туристам робити у Дубаї.
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  • Протягом священного для мусульман місяця Рамадана іноземцям рекомендується не їсти, не пити і не палити від сходу до заходу в місцях, де їх можуть побачити мусульмани.

  • Позашлюбний секс в Еміратах заборонений – порушники можуть бути заарештовані й покарані.

  • В ОАЕ не можна сідати за кермо тому, хто вживав алкоголь. І доза випитого зовсім не має значення.

  • Влада Еміратів декларує "нульову терпимість" до будь-яких наркотичних препаратів. Порушників закону чекає великий штраф або позбавлення волі на тривалий термін.

  • Препарат, призначений людині лікарем в іншій країні, може бути заборонений в ОАЕ.

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