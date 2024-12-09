Самый выгодный месяц для катания на лыжах в Карпатах. Цены на сезон 2024/2025

Лыжный сезон в Карпатах уже начался, а цены, чем ближе к Рождеству и Новому Году, тем больше "кусаются". Сколько будет продолжаться праздничный период и, когда выгоднее кататься на лыжах в Карпатах рассказывает Oboz.ua. Читайте до конца и узнаете бюджетную локацию для отпуска на лыжах в Украине.

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Какая ситуация в декабре и январе

Первые два месяца зимы считаются "горячим" сезоном на всех горнолыжных курортах Карпат. Буковель, Драгобрат, Палай – что бы вы ни выбрали, цены "праздничные" по всем пунктам от жилья до подъемников. Однако это лучшая пора, чтобы получить максимум от атмосферы, погоды и количества услуг и развлечений. Для взрослых работают СПА, сауны, чаны, бассейны с подогревом под открытым небом, катки, трассы для сноубординга, катание на санях и т.д. Дети могут радоваться лыжным школам, тюбингу, паркам развлечений, игровым комнатам и "чудесам" вокруг. Период с января по середину февраля наполнен фестивалями и развлекательными мероприятиями, которые добавляют впечатлений и подогревают праздничное настроение. навсегда, как сказка. сэкономить в этот период?

Выбирайте остановку не на территории самого популярного курорта, а в соседних деревнях и городах. Обычно транспорт отсюда до курорта и подъемников уже организован, поэтому с этим не должно быть проблем.

Если в приоритете катания можно сэкономить на питании, выбрав для аренды апартаменты с кухней и близким расположением магазинов.

Если едете с детьми, лучше выбирать отель, где включено много развлечений в бронирование номера.

Если планируете провести на горках максимальное количество часов, стоит подумать о личном снаряжении. Это позволит снизить затраты на аренду и избежать очередей. Также можно рассмотреть абонементные билеты на подъемнике.

Какая ситуация в феврале и марте

В этот период можно включить и конец ноября. Если в вашем городе в эти месяцы еще не выпал или уже растаял снег, это не влияет на лыжный сезон в Карпатах. Дело в том, что курорт на Драгобрате расположен на высоте 1300 – 1700 м над уровнем моря и снежный покров появляется еще осенью, а исчезает только в конце весны. Что касается курорта Буковель, то еще в 2013 году здесь построили огромное озеро, которое вместе с крепкими снежными пушками обеспечивают снежное одеяло с середины ноября по середину апреля.

Начиная с середины февраля, цены на жилье и услуги постепенно начинают снижаться, а погода остается неизменно хорошей. Вы все еще можете воспользоваться всем диапазоном развлечений и услуг. Этот период отмечен спадом количества туристов, поэтому ваш отдых будет более спокойным, без проведения лишних часов в очереди к подъемнику. Если вы рассчитываете на более бюджетный зимний отпуск, планируйте лыжи с середины февраля до середины апреля. Чтобы сэкономить еще больше, воспользуйтесь теми же советами, что и в период с декабря по середину февраля.

Цены на горнолыжных курортах Украины на сезон 2024/2025

Подходя к выбору желаемого горнолыжного курорта в Украине, учитывайте следующие условия:

цель вашего путешествия. Если вы начинающий, который просто хочет стать на лыжи, или устроить уютный семейный отпуск без повышения уровня адреналина, можно выбрать один из горных поселков в Карпатах, где вам будет достаточно санок, коньков и маленьких горок для лыж;

бюджет вашего путешествия;

наличие жилья и билетов на поезд, если вы не позаботились о раннем бронировании.

Буковель

Горнолыжный гигант–курорт, известный далеко за пределами Украины своим уровнем комфорта, количеством услуг и зимних развлечений, а также ценами, которые сравнивают с горнолыжным курортом Польши Закопане и говорят, что Буковель на первом месте.

Ски – пасс: низкий сезон (начало сезона до 18 декабря и с 17 марта по конец сезона) – 1 000 грн в день (8.30 – 19.30), высокий сезон – 1 700 грн в день. Три часа можно взять за 650 грн, а полдня за 800 грн. Дети до 6 лет пользуются подъемниками бесплатно в сопровождении родителей при наличии ски – пасс.

Один подъем: от 100 до 350 грн., скидки для льготных категорий.

Жилье в отелях курорта Буковель: цена за номер будет составлять от 1200 до 25000 грн и это в низкий сезон. В высокий сезон цена за номер от 1 700 грн (если есть такие номера) до 35 000 за номер.

Питание: завтрак включен почти во всех отелях на территории курорта Буковель. Впрочем, средний чек за обед или ужин на одного человека может составлять от 400 грн, если питаться в ресторанах или кафе и территории курорта.

Драгобрат

Самый высокий горнолыжный курорт Украины поразит вас видами и лыжными трассами.

Скипас: взрослый – 1900 грн (50 подъемов), детский – 950 грн (50 подъемов).

Жилье: от 1300 грн за номер в низкий сезон и от 1700 грн за номер в высокий сезон.

Питание: средний чек в ресторане на человека от 400–500 грн.

Плай

Горнолыжный курорт Плай расположен во Львовской области. Его трассы подойдут для начинающих и лыжников среднего уровня.

Подъемники: 1 день – 880–1100 грн, пол дня – 480–600 грн, один подъем от 100 до 170 грн.

Жилье: цены на двухместный номер стартуют от 1 600 грн.

Питание: средний чек от 400 грн на человека.

Где еще можно прокатиться на лыжах в Украине и бюджетные конкуренты популярных курортов

Если вам нравится Драгобрат, но в приоритете бюджет, рассмотрите курорт Пилипец. Его подъемники в два раза дешевле, а для проживания можно найти много частных усадеб, которые дешевле гостиниц.

Буковица – горнолыжный курорт всего в 5 км от Трускавца. Здесь вы можете пользоваться подъемниками 3–4 дня по цене 1 дня на популярных курортах.

Славское – рекомендовано для начинающих и семей с детьми. Жилье можно забронировать от 700 грн. за номер, а дневной абонемент будет стоить от 500 грн., разовый абонемент от 50 грн.

Шешоры – один из самых бюджетных вариантов лыжного отдыха в Украине. Его три лыжные трассы и дорожка для салазок подарят море удовольствия семьям и парам, желающим попробовать много зимних развлечений за относительно небольшие средства.

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