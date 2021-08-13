Самый узкий дом в Бостоне выставили на продажу: как он выглядит изнутри. Фото

В Бостоне, штат Массачусетс (США) продается дом, ширина которого около трех метров. Такая необычная планировка делает недвижимость одной из самых уникальных в городе.

Издание Mansion Global пишет, что объект оценивается в 1,2 миллиона долларов. Его стали называть "Худой дом" (Skinny House) и даже появилась соответствующая табличка, установленная прямо на нем (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Площадь уникального жилища достигает 108 квадратных метров. Здесь есть две спальни, один санузел. Дом довольно старый – он был построен в 1862 году.

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Существует такая легенда, что участок ранее был собственностью двух братьев. Он достался им по наследству.

Один из братьев ушел в армию, а когда вернулся, то обнаружил, что его брат занял почти всю площадь – он построил на ней особняк.

Мужчина принял решение не идти жить в дом брата, а построить свой на том маленьком участке, который остался. Из-за ограниченного пространства дом получился без отдельного входа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замок Кинлох, который расположен в Шотландии, продается всего за 1 фунт стерлингов (37 грн). Однако есть одна загвоздка – на ремонт будущему владельцу придется потратить около 20 миллионов фунтов стерлингов.