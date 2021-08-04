В Шотландии замок XIX века выставили на продажу за 37 гривен: что известно

Замок Кинлох, который расположен в Шотландии, продается всего за 1 фунт стерлингов. Однако есть одна загвоздка – на ремонт будущему владельцу придется потратить около 20 миллионов фунтов стерлингов.

На данный момент замок принадлежит NatureScot и является национальным достоянием. В XIX веке его построил миллионер, который любил вечеринки, охоту и рыбалку. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Каждая комната в особняке может похвастаться кроватями с балдахином, скульптурами, произведениями искусства и хорошим пианино Steinway.

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Есть даже бальный зал с пружинным полом и стенами в золотых оттенках.

"Это уникальная возможность стать владельцем замка Кинлох на острове Рам у западного побережья Шотландии. А также это редкий шанс сохранить наследие этого внушительного охотничьего домика; вернуть его к жизни, чтобы он снова смог сыграть свою роль в поддержке острова и его сообщества; обеспечить свое будущее для следующих поколений", – сказали о продаже недвижимости в NatureScot.

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