Припять – город, где тихо даже в тревогу: как сейчас смотрится символ Чернобыльской катастрофы. Фоторепортаж

Город-призрак Припять поражает своей тишиной, даже когда по всей Украине объявлена воздушная тревога. На улицах нет движения, не слышно привычной для людей городской суеты, а среди жителей остались только птицы и звери.

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Город Припять был одной из гордостей Советского Союза. Возведен за рекордные 15 лет как город для энергетиков с Чернобыльской атомной станции. Расположен всего за 2,5 км первой в Украине атомной электростанции, где произошла катастрофа в апреле 1986 года.

Во время своего развития в Припяти, основанной в 1970 году, проживало почти 50 тысяч человек. Через город проходила железная дорога, были автомобильные пути в Киев или белорусский Гомель.

Но 26 апреля 1986 года произошла крушение на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Взрыв реактора загрязнил 30-километровую зону вокруг станции радиоактивными веществами. Припять была эвакуирована на следующий день после аварии.

Но Припять 1980-х – это город, который имел все, что необходимо – от продуктового магазина до ресторана. Здесь не ощущался дефицит товаров, как в остальном СССР. Магазины были расположены прямо под жилыми домами. Город имел свою гавань на одноименной реке Припять.

В торговых точках до сих пор можно увидеть товары, продаваемые в далекие 80-е. Это все заброшенное с тех пор осталось на своих местах.

После выселения жителей город был окружен колючей проволокой под напряжением. После остановки реакторов Чернобыльской атомной станции в городе также прекратилась фактическая охрана. Для Припяти наступили тяжелые времена - сюда потянулись мародеры и просто желающие острых ощущений. Тогдашняя милиция не всегда справлялась с наплывом таких "гостей"

Сама зона отчуждения фактически делится на три зоны – 30-километровую, 10-километровую и зона самого реактора. В последнюю нужен отдельный пробел. Припять входит во вторую зону, где можно находиться не более 8 часов. В городе до сих пор есть места, где дозы радиации смертельно опасные.

Известное на весь мир колесо обозрения в парке аттракционов официально так и не было запущено. Его открытие планировалось на 1 мая 1986 года, но за четыре дня до даты город был эвакуирован. Так же не успели открыть стадион в центре города. На его футбольном поле не состоялось ни одного состязания.

В городе до сих пор осталось много коммунистической символики. Ее никто с улиц не убирал.

Сейчас в городе осталось несколько мест, где остались люди. Это спецпрачечная и пункты охраны. Дольше всего работал бассейн Лазурный, в который возили работников станции.

Не обошла беда и Припять 24 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России. Именно из-за Чернобыльской зоны отчуждения с территории Беларуси шла атака россиян на Киев. Российские силы захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля и удерживали ее в течение пяти недель, прежде чем отступить 31 марта.

Оккупанты захватили и разграбили станцию, повредили пункты охраны. Кроме того, украли часть техники из музеев под открытым небом и пунктов хранения.

Также пострадала сама Припять от пуль окупантов. Во многих местах они разбили окна и стреляли по рисункам на стенах домов.

Поврежденным оказался витраж в кафе "Припять". Работа авторства монументалиста Виктора Бинова выполнена в уникальной технике, которая создает текстурность, которой невозможно достичь, соблюдая все правила техники классического витража.

В настоящее время этот витраж поврежден и сохранить его уже полностью невозможно.

Сегодня время город припять закрыт для посещений. Здесь лишь производят замеры радиации военные. А до полномасштабной войны с РФ город посещал до 50 тыс. туристов.

14 февраля во время массированной атаки Россия запустила дрон с фугасной боевой частью, попавший в укрытие разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. Это привело к пожару и значительным повреждениям конструкций.

Согласно выводам экспертов, защитная Арка над четвертым ректором ЧАЭС потеряла свой функционал после попадания российского дрона. В ближайшее время будут готовы результаты анализа от специалистов, позволяющих обсудить с партнерами Украины возможные варианты возобновления укрытия.