Военные провели разведку в зоне ЧАЭС: каков уровень радиации. Фото

Украинские военные регулярно проводят радиационную разведку в Чернобыльской зоне, чтобы предотвратить любые угрозы. Подразделения 704 полка радиационной, химической и биологической защиты провели очередной мониторинг уровня радиации.

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По результатам подтверждено, что он находится в пределах нормы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Подразделения РХБ разведки 704 полка радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВСУ постоянно проводят радиационную разведку в Чернобыльской зоне отчуждения. По результатам замеров, уровень радиации остается в пределах нормы, угроз для персонала станции и окружающей среды сейчас нет", - говорится в сообщении.

14 февраля во время массированной атаки Россия запустила дрон с фугасной боевой частью, попавший в укрытие разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. Это привело к пожару и значительным повреждениям конструкций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что беспилотник летел на высоте 85 метров, что сделало невозможным его обнаружение радарами. Это еще раз доказывает – атака была целенаправленной.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, по состоянию на 10 часов утра было зафиксировано три ячейки тления на территории Чернобыльской атомной электростанции в результате удара российского дрона 14 февраля. К тушению привлечены соответствующие специалисты.

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