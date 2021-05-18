Что категорически нельзя делать в самолете во время взлета и посадки

Взлет и посадка – наиболее опасные фазы авиаперелета, именно здесь экипаж демонстрирует все свое мастерство и профессионализм. В этот момент самолет летит близко к земле и движется на высокой скорости.

OBOZREVATEL собрал самые распространенные ошибки во время полета. Нарушение правил безопасности может повлечь за собой опасность.

Нельзя спать во время взлета и посадки самолета. На этих этапах полета давление на борту резко меняется, от чего у пассажиров часто закладывает в ушах. Человек во время сна не может зевать или проглотить воду, чтобы сбалансировать перепад. В последствии, может подняться давление, кружиться голова, а в худшем случае произойдет кровотечение из ушей.

Не нужно выключать вентиляцию над сиденьем. Вентиляция удаляет из воздуха частицы пыли и микробов, это снижает вероятность того, что пассажиры заразятся респираторными заболеваниями.

Представьте, что ваш самолет столкнулся со стаей птиц, а вы слушаете любимые хиты, пока другие запоминают инструктаж по технике безопасности. Во время взлета и посадки необходимо снимать наушники, чтобы не пропустить важные указания экипажа и быстро среагировать на ситуацию.

Не нужно пить газированную воду. Перепады давления во время взлета и посадки самолета могут привести к расширению газов в организме на 25 процентов. Газированная вода может вызвать спазмы в животе.

Не стоит снимать обувь. Некоторые пассажиры, как только зашли в салон самолета, сразу же снимают обувь. Такой жест мешает другим людям и может нести за собой опасность. В случае чрезвычайной ситуации обувь будет мешать проходу и эвакуации людей. Бортпроводники не советуют ходить босяком по салону самолета, даже при безопасных фазах полета.

Отодвигать кресло назад во время взлета и посадки запрещено. Обычно, пассажиры возмущаются, когда их просят перевести кресло в вертикальное положение. Однако, мало кто знает, что это правило обеспечивает безопасность на борту.

Необходимо перевести телефон и другие электронные приборы в режим полета. Любые устройства с передачей данных создают электромагнитное поле, которое может повлиять на работу бортовой системы. Есть вероятность того, что даже СМС-сообщение может дать сбой.

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