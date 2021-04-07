12 звичок, які всіх сильно дратують

У більшості людей є "гріхи", яких вони можуть навіть не помічати. Наприклад, нескінченне клацання ручкою або часте вживання слів-паразитів.

Видання Adme пише, що надмірне використання парфуму навряд чи сподобається оточуючим, адже більшість ароматизаторів створені на штучній основі. Крім того, це може викликати алергію.

Дивитися відео на телефоні в громадському місці небажано з тієї причини, що це може зачепити або образити почуття того, хто знаходиться поруч.

Ігнорування приватності в громадській вбиральні вважається неприпустимим. Існує навіть спеціальний етикет, який регламентує правила перебування в туалеті.

Якщо годинами вибирати товари в магазині, то за вами встигне зібратися ціла черга роздратованих покупців.

Якщо цілим натовпом ходити по тротуару, то це буде не дуже зручно для інших пішоходів.

Використання голосових повідомлень у громадському місці може спровокувати безліч незручних ситуацій.

Питання "Як справи?" є одним з найбільш дратівливих для багатьох, тому що якоїсь іншої відповіді, крім як "Добре" або "Нормально", не передбачається.

Піднімати брови, закочувати очі і зітхати – така поведінка може сильно образити іншу людину.

Використовувати жувальну гумку в більшості випадків недоречно, оскільки це теж багатьох дратує.

Клацати ручкою – є люди, які мають особливу чутливість до звуків.

Часте вживання слів-паразитів може стати ще одним джерелом дратівливості.

Занадто довге фотографування їжі в кафе чи ресторані здатне розсердити того, кому доводиться спостерігати за всім цим процесом.

Раніше OBOZREVATEL писав про речі в квартирі, які видають поганий смак власника. Серед них – меблеві гарнітури, неонова підсвітка, громіздкі душові кабіни та багато іншого.