Путешествовать по Интерсити можно дешевле. Экономьте на билетах в поездах "Укрзалізниці"

Поезда Интерсити и Интерсити + от "Укрзалізниці" нравится тем, кто хочет быстро и с комфортом добраться до пункта назначения. Путешествуя таким классом поездов понемногу привыкаешь к удобным сиденьям, современным интерьерам, вагону–ресторану в европейском стиле и удобным просторным туалетам. Пусть вторым классом, но путешествие будет более приятным, чем в обычном поезде, даже в купе. Спрос на повышенный комфорт повышает и стоимость билета. OBOZ.UA узнал, каким образом можно сэкономить при покупке билетов на Интерсити и Интерсити+. Теперь вы сможете наслаждаться комфортом за меньшие деньги.

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Чем отличается Интерсити от Интерсити +

Учтите преимущества каждого поезда, чтобы сэкономить или своевременно и быстро добраться до желаемого пункта назначения.

Поезд Интерсити использует диапазон скорости от 80 до 160 км/ч, когда в качестве Интерсити + от 90 до 200 км/ч.

Интерсити имеет стандартный уровень комфорта и услуг, в Интерсити+ действует повышенный уровень комфорта и расширенный список услуг.

Интерсити имеет широкий список сообщений и маршрутов, когда Интерсити + имеет ограниченный список сообщений.

Если вы не ограничены во времени предпочтите более дешевый Интерсити.

Программы лояльности поездов Интерсити и Интерсити +

Немногим известно, но поезда Интерсити имеют свою программу лояльности и бонусную систему. Вот здесь и начинается ваше сбережение. Сохраняйте статью, чтобы иметь шпаргалку под рукой. Учитывая несколько моментов, вы сможете не уступать комфорт.

Интерсити+ предлагает скидку на билеты первого класса:

– 10 % при покупке билетов за 20 –15 суток,

– 10 % при покупке билетов на среду и субботу,

– 10 % при покупке билетов "Туда-Обратно",

– 15% при покупке билетов на вторник.

Стоимость билетов первого класса повышается на 10 – 15% при покупке за 4 – 2 суток и за 1 сутки.

Интерсити+ предлагает скидку на билеты второго класса:

– 10 % при покупке билетов на четверг или субботу,

– 10 % при покупке билетов "Туда–Обратно".

Интерсити предлагает скидку на билеты первого и второго класса:

– 10% при покупке билетов на вторник и среду.

Бонусная программа поездов Интерсити и Интерсити +

Используя бонусную систему поездов Интерсити и Интерсити+ вы можете вкладывать в свое будущее, чтобы не выбирать между комфортом и сбережением. Для этого нужно сделать четыре шага:

Зарегистрироваться в бонусной программе в личном профиле на сайте booking.uz.gov.ua;

Покупать билеты на поезда онлайн (Интерсити+1 класс);

Накапливать бонусы за покупки;

Использовать бонусы при покупке следующих билетов.

Если вы все еще сомневаетесь между 2 и 1 классом в поездах Интерсити

Если для кого место для ног является мелочью, которой можно уступить, для других это приоритет поездки с комфортом. Первый класс поездов Интерсити дает это и еще несколько весомых преимуществ:

более комфортабельные кресла. Сидения шире, имеют больший угол наклона и расширенный функционал;

больше места для ног.

расстояние до соседнего бокового кресла Вашим локтям будет свободнее, как минимум на 10 см;

большее количество розеток;

меньшее количество людей;

вы можете воспользоваться залом ожидания повышенного комфорта на вокзале совершенно бесплатно (1 класс Интерсити+).

Экономьте на билетах, чтобы добавить впечатлений, увидев магическую Верховину или лучшие рождественские локации в Украине.