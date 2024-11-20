Каменец-Подольский – Кривче – Хотин. Почему нужно выбрать именно этот маршрут для путешествия

Если вы ищете способ устроить выходные с кучей впечатлений и минимумом потраченного времени на беготню – этот маршрут идеален. Каменец–Подольский имеет много достопримечательностей, и начав бегать по всем, вряд ли можно получить удовольствие. Наш вариант маршрута охватывает самое интересное и длится всего 60 км (в одну сторону).

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Где и как начать свое путешествие

В Каменец–Подольский лучше приехать за день, вынув гостиницу на две ночи. Так вы сможете сполна насладиться уикендом и отдохнуть перед обратной дорогой. Маршрут учитывает наличие машины, но общественным транспортом тоже можно добраться до запланированных объектов.

Можно забронировать номер в гостинице "постель+завтрак" и рассчитывайте на ранний выезд. Если вы рассматриваете общественный транспорт, узнайте расписание всех автобусов заранее и составьте подробный план.

Первая остановка – Каменец–Подольская крепость

Именно на этой локации вы должны быть в момент ее открытия в 9.00. Купив заранее билеты, избежите очередей и потерянного времени. Рассчитывайте пробыть в крепости не менее 3 часов, посмотреть здесь есть на что. Минут 20 может пойти на смотровой площадке перед крепостью, чтобы уместить все ее величие в кадре.

Достопримечательность архитектуры в отличном состоянии, на ее территории много интересных туристических развлечений, как рыцарские турниры, сувенирные лавочки, выставки оружия и 11 сохранившихся башен, которые вам нужно обозревать. И это вы еще в музей не попали.

Уже больше 10 лет в музее Каменец–Подольской крепости действует Гончарная мастерская. Если у вас есть желание сделать сувенир своими руками, стоит заказать мастер–класс заранее. Изготовленный сувенир пошлют вам по почте после того, как он пройдет обжиг.

Можете не брать с собой бутербродов, на территории крепости работает пекарня. Аромат свежевыпеченного хлеба и булочек приведет вас на локацию без использования карты. Выпекание хлеба здесь начинается с перемалывания зерна с помощью ручного жернова, так что в сам процесс можно залипнуть на пол часа. Берите печенье и булочки с собой, ведь следующая остановка будет под землей и магазинов там нет (только питание рассчитаны на туристов).

Вторая остановка – пещера Хрустальная в поселке Кривче

Отъехав всего 60 км от Каменец–Подольского, вы попадете в подземное царство пещеры Хрустальная. Хотя ее глубина достигает 40 метров, а длина 23 км, для туристов открыты и оборудованы только первые 3 км. Этого достаточно, чтобы комфортно прогуляться по комнатам и лабиринтам пещеры и получить максимальное удовольствие.

Единственное, что может немного испортить настроение – это экскурсия в легкой одежде. В пещере температура не поднимается выше 10–11 градусов, поэтому следует надеть шапку и позаботиться об удобной обуви. Еще одна деталь о которой следует подумать заранее – это налобные фонари на каждого. В пещере бывают перебои со светом.

Преодолев пол километра, немного жуткого коридора, вас ожидают пять залов, каждый которых имеет свою тематику и прелести. Экскурсионные группы набираются в порядке живой очереди, стоимость билетов: взрослый – 60 грн., детский – 50 грн. Продолжительность вашего путешествия под землей составит полтора часа.

Третья остановка – Хотинская крепость

Заканчивать этот насыщенный день следует одним из 7 чудес Украины. Хотинская крепость расположена на полпути назад до Каменец–Подольского, поэтому удобно оставлять это впечатление напоследок. Живописная красота заповедника выглядит великолепно, даже в сумерках, а если успеете на закат, получите просто бесценные кадры.

В крепости лучше покупать экскурсионное обслуживание. Вы услышите многие легенды, романтические трагические истории и узнаете много правдивых фактов из истории Украины. Вы можете выбрать интересующие вас выставки или осмотреть все, стоит лишь успеть до закрытия музея в 17.00 (в осенне–зимний период).

Заказать билеты можно онлайн (от 50 до 100 грн.), как и экскурсионное обслуживание (350 грн.).

Вернувшись в Каменец–Подольский у вас будет время расслабиться, постичь масштаб полученных впечатлений и посетить одно из вкусных заведений Старого города. Раньше мы писали о местах для экстремального туризма в Украине.