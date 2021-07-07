"Плаваешь, а рядом кого-то ест змея!" Туристов на морях и озерах Украины атаковали опасные "гады"

Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа. Туристов "атаковали" морские блохи, сколопендры, змеи и даже... скорпионы.

Где подстерегает опасность – читайте в материале OBOZREVATEL.

Отдых на Азовском море привлекателен для многих украинцев. Цены ниже, чем на Черном, а море мельче – вода, соответственно, быстрее прогревается. В Запорожской области одним из интересных курортных городков является Приморск.

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Однако не все знают, что большинство баз расположены на берегу – вот только не непосредственно моря, а лимана. Пляж Приморска – это песчаная полоса косы Обиточная, отделяющая лиман от Азовского моря. Чтобы искупаться в нем, нужно пройти через один из длинных мостов (около 400 метров).

Главный же сюрприз таится в лимане. Дело в том, что пресную воду облюбовали змеи, о наличии которых в пансионатах и базах отдыха обычно не очень любят говорить.

Один из туристов, приехавших на днях из Киева в Приморск вместе с семьей, рассказал OBOZREVATEL о своих впечатлениях.

"Кумовья купили поблизости дачный домик, ну а мы, чтобы полноценно отдохнуть, решили остановиться в частном пансионате.

Полный набор впечатлений я получил уже на второй день отпуска.

Днем дети остались в номере с мамой, а я решил "устроить заплыв". И вот я плыву, а рядом... змея! И она кого-то ест!", – рассказал Олег Константинов.

По словам мужчины, местные жители рассказали ему, что змеи обитают в камышах, в лимане. А когда он сильно прогревается, то "гадам" не хватает еды и они ползут через полоску пляжа в море, где "охотятся" на бычка или другую мелкую рыбешку. С такой змеей, у которой была в пасти рыба, и поплавал киевлянин.

"В подавляющем большинстве тут водятся безобидные водяные ужи, хотя многие их путают с гадюками. Но последние тут тоже есть!", – добавил мужчина.

Это подтвердил OBOZREVATEL и главврач Приморской центральной районной больницы Евгений Гогунский. Правда, по его словам, за весь сезон-2021 к медикам с жалобой на укус змеи обратился всего один человек. "Это произошло 5 июля", – уточнил главврач.

Сыворотки "антигюрза" против яда гадюки у приморских медиков нет, но оказывать помощь пострадавшим давно научились и без нее.

О том, как вести себя в случае укуса змеи, рассказал в эфире телеканала OBOZREVATEL врач-инфекционист Виктор Петров . По его словам, яд гадюки опасен для жизни, но не смертелен: у пострадавшего будет время обратиться за медицинской помощью. Но если вовремя ее не оказать, то могут быть достаточно серьезные последствия.

"Яд представляет опасность в первую очередь для аллергизированных людей в отношении к каким-то белковым компонентам и тех людей, которые имеют нарушения свертываемости крови", – объяснил врач.

Еще одна напасть, с которой в этом году столкнулись в Украине отдыхающие, нашествие морских блох. Эти "исчадия ада", как уже прозвали бокоплавов отдыхающие, не дают спокойно купаться не только в Азовском море, но и в Черном.

Мелкие ракообразные кусаются в воде. Через некоторое время на коже появляются красные пятна, а иногда даже волдыри.

"Укусы морских блох (бокоплавов) могут вызывать не только аллергические реакции, но и настоящий анафилактический шок, если человек, например, астматик. Вероятность этого очень мала, но теоретически это абсолютно возможно", – рассказал OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии и аллергологии НМАПО имени П.Шупика Александр Литус.

В Киеве тоже не без сюрпризов: изнывающих от жары киевлян и гостей столицы предупредили об опасной находке. В озере Редькино, которое находится в Оболонском районе, обнаружили водяного скорпиона.

Если он укусит на глубине, превышающей рост человека, то пострадавший может утонуть. Дело в том, что после укуса происходит непроизвольное сокращение мышц, напоминающее судорогу, и человек может просто захлебнуться. Также может развиться сильная аллергическая реакция.

P.S. Конечно же, из-за змей, морских блох и т.п. отпуск отменять не стоит. В Украине богатая фауна – как и во многих других странах. Просто нужно предпринять меры предосторожности и знать, как правильно оказать первую помощь.