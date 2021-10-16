Едем в Париж! Рассказываем, что обязательно нужно увидеть в столице Франции

Париж, который неизменно ассоциируется с модой, романтикой, искусством, является одним из самых вожделенных городов мира. Стоило Франции, пускай с ограничениями, начать пускать туристов, как толпы желающих увидеть ее столицу ринулись сюда, и украинцы – не исключение.

Ну а всем, кто, как известном анекдоте, еще не был, но снова собирается в Париж, OBOZREVATEL расскажет, что посмотреть в этом городе в 2021 году, где дешево жить и питаться, как пользоваться парижским общественным транспортом, сама схема которого пугает, и где купить все то, о чем вы мечтали, планируя поездку.

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Но сначала напомним: проблем с визитом во Францию нет только у вакцинированных туристов. Причем у тех, которые привились впрепаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca либо Johnson&Johnson, разрешенными в Евросоюзе. Кто летит только с тестом, сделанным не раньше, чем за 72 часа до пересечения границы, и имеет на руках подтверждение, что во Францию он спешит по сверхважной причине, в страну, конечно, попадет. Но вот увидеть популярные достопримечательности не сможет, поскольку везде, где собирается больше 50 человек, то есть в музеях, галереях, концертных залах, на той же Эйфелевой башне, нужно показывать сертификат здоровья. На бумаге или в телефоне, все равно, лишь бы с QR-кодом. Потому, как ни крути, для полноценной поездки в Париж такой сертификат, то есть наша Дія, обязателен.

Авиабилеты и билеты на автобус Киев–Париж примерно в одну цену. Самолетом, разумеется, гораздо быстрее. А как доехать из аэропорта Шарля де Голля в сам город, мы подскажем и покажем.

Самый удобный и экономный способ, по мнению OBOZREVATEL, – скоростная электричка RER: ходит каждые 20 минут и стоит недорого (цена зависит от того, какая остановка вам нужна). К тому же на узловых станциях электрички легко и удобно пересесть на нужную вам ветку метро.

Парижским метро туристов часто пугают: мол, запутанное донельзя, лучше туда не спускаться. Ничего подобного! Помимо метро, в Париже есть трамваи, а также дневные и ночные автобусы, однако автобус, застрявший в пробке посреди города и заложники-туристы, – жалкое зрелище (по этой причине мы даже автобусные экскурсии в Париже не рекомендуем). Метро гораздо надежнее. Да, схема, на которой разными цветами начертаны все 14 веток, страшновата – для тех, кто в Париже впервые. Однако разобраться нетрудно, да и подсказки на каждой станции и в каждом вагоне. Либо на сайте парижского общественного транспорта, где все планы-схемы можно заранее скачать и изучать уже во время перелета.

Парижское метро начинает работать в 5.30 утра и заканчивает во втором часу ночи – так же и электрички. В аэропорту идите за указателем, на котором кружочком обведены буквы RER, – и выйдете к кассам и автоматам (которых тоже не стоит бояться, пользоваться ими очень просто, надо лишь ввести количество нужных вам билетов и станцию, до которой вы едете). Именно на электричке, кстати, легко и просто добраться и в Диснейленд, и в Версаль, и в любой пригород Парижа, если вам это понадобится.

Туристы, насмотревшись разных фильмов, часто спрашивают: в каком квартале безопасно? В Париже 20 административных округов, и во всех из них есть гостиницы, апарт-отели, хостелы, владельцы которых абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их постояльцам было некомфортно или их кто-то обидел. Разумеется, чем центральнее округ, тем дороже жилье. В районе Лувра и на Елисейских полях вы можете найти отель и за 7, и за 15 тысяч гривен за ночь. А, скажем, в Латинском квартале (недалеко от центра, но более демократичном, студенческом) реально поселиться за полторы-две тысячи. То же самое – на Монмартре. Латинский квартал с Сорбонной и множеством недорогих закусочных, – это пятый округ, Монмартр – 18-й.

Теперь о еде. Как вы понимаете, ресторанов и бистро в столице Франции полно. Но если вам хочется совместить приятное с полезным, то есть и вкусно поесть, и не за все деньги мира, мы подскажем, где в Париже можно прилично пообедать-поужинать в пределах 10 евро.

Жили-были двое парней, Ромен и Тома, и решили они помочь гостям города в поиске недорогих, но хороших ресторанов, кафе и столовых – создали сайт Les Petites Tables. Смело жмите ссылку, вводите свой район Парижа или ближайшую остановку метро, тип заведения (французская кухня, восточный ресторан и т.д.) – и будут вам явки и пароли! Название, описание, как пройти-проехать, часы работы и даже... чек, подтверждающий: обед действительно стоит 10 евро. Или восемь. Или семь и 70 центов – такое в Париже тоже бывает, и те, кто кричит о "баснословных парижских ценах", просто не имели под рукой такого лайфхака. Подсказка эта пригодится однозначно, потому что завтраки в отелях французской столицы – континентальные: кофе, сок, мюсли, круассан.

Будут попадаться булочные или креперии (блинные) – заходите смело: и выпечка, и блины с различными начинками, не только сладкими, в Париже недорогие и вкусные. Так, однажды автору этой статьи на улице Розье попался магазинчик выпечки с не столько французским, сколько одесским названием Sacha Finkelsztain ("Саша Финкельштейн") – и оказалось, что там вкуснейшие пироги и штрудели, которые можно себе вообразить. Да и сэндвичи, и багеты, и остальное, что можно взять с собой для перекуса. Сытому туристу музеи, соборы и аттракционы гораздо интереснее, чем голодному. Только сытому можно начинать рассказывать о главном: что смотреть?

Сразу предупрежу: наш список, как любой другой, субъективен. И в комментариях под статьей вы можете оставлять свои советы: мы обязательно обратим на них внимание и, может быть, даже воспользуемся.

1. Поплавать на кораблике по Сене. Если, конечно, погода позволяет. Это лучше, чем мучиться в экскурсионном автобусе какого-нибудь "агентства для русских", где, пока стоите в пробке, гид вещает вам про Наполеона, сравнивая его с Путиным.

Кораблики есть разные – сугубо экскурсионные, эдакие водные автобусы hop-on hop-off, и такие, на которых можно совместить прогулку и романтический ужин. Экскурсия стоит 14 евро, ужин – 69–79.

Прогулка по Сене поможет сориентироваться, где какой мост, что на каком берегу находится (а что на острове Сите) и куда в первую очередь пойти. А ходить надо будет много, потому что лучше всего по Парижу гулять пешком. Ведь здесь и сады Тюильри, и площадь Согласия, и самая модная и шикарная улица Елисейские поля, и Триумфальная арка, и Большой и Малый выставочные дворцы, и Эйфелева башня, и Марсово поле, и мушкетерские места возле Люксембургского сада и Сорбонны, и невероятная церковь аббатства Сен-Жермен-де-Пре, где дуэли назначали. И та самая, из книги Дэна Брауна, загадочная церковь Сен-Сюльпис, и, разумеется, Нотр-Дам, и дворец Консьержери, и старинный квартал Маре, и величественная готическая башня Сен-Жак...И это – далеко не весь список важнейших памятников истории и архитектуры, а потому ваша обувь должна быть удобной, сумка – в поле зрения, ну и плащ, какой-никакой, или куртка от дождя и ветра. На всякий случай.

2. Поздороваться с Эйфелевой башней. Даже если не хотите подниматься на её смотровые площадки, самая верхняя из которых находится на высоте 300 метров, побродить вокруг нее и пофотографировать все равно нужно, иначе кто вам поверит, что в Париж съездили? Хорошие фото получаются на Марсовом поле и с Триумфальной арки. Там смотровая на высоте 50 метров, но возникает иллюзия, будто башню можно потрогать рукой. Так что, если вы живете в Instagram, вам туда. Ну а подняться на саму башню у вас получится, если купите билет заранее, на официальном сайте, и, конечно, предъявите сертификат о вакцинации, распечатку либо электронный.

3. Сразу две достопримечательности выпали – на время, не навсегда! – из нашего списка must visit. В 2021-м любители готики по-прежнему не попадут внутрь легендарного Нотр-Дам, пострадавшего от пожара 15 апреля 2019 года. Президент Макрон обещает, что собор Парижской Богоматери, визитная карточка города и страны, откроется для посещений к Олимпиаде-2024, однако его еще только готовят к реставрации. Начать работы в 2019-м помешала аномальная летняя жара, а в 2020-м – карантин. Будем надеяться, французы успеют в срок и вскоре Нотр-Дам вновь будет с красавцем-шпилем. Его планируют изготовить точно таким, как в ХIX веке, и из того же материала – дуба, покрытого свинцом.

Не посетите вы в этом году (готовьтесь в следующем, 2022-м) и Национальный музей Средневековья, он же Музей Клюни – с богатейшей коллекцией готических статуй, икон, алтарей, картин, украшений и гобеленов. Музей, который находится в красивейшем средневековом замке неподалеку от Сорбонны, закрыт на реновацию. Ну что ж, будем ждать – и знакомиться со средневековым Парижем и его готическими сооружениями, заходя в прекрасные церкви: Сент-Эсташ, Сен-Жермен-л'Осерруа (обе рядом с Лувром), Сен-Северин, Сен-Лоран и другие. И, конечно, в часовню-реликварий Сен-Шапель с её потрясающими витражами. Купить билет можно на сайте, выбрав время посещения. И обязательно обратите внимание: в таких объектах есть бесплатные дни – это во-первых.Во-вторых, дети до 18 лет всегда идут бесплатно (предъявив документ). Откуда бы ни приехали. В некоторых музеях еще и скидка – тому, кто сопровождает ребенка. Молодые люди в возрасте от 18 до 25-ти тоже бесплатно посещают музеи, но только если являются гражданами стран ЕС (украинцам придется платить полную стоимость, здесь – 11 с половиной евро).

4. Побывать хотя бы в одном из известнейших музеев. Если ваша цель – Лувр, то ничего больше в этот день не планируйте. (В вашем случае "этот день" – любой, кроме вторника, потому что по вторникам Лувр закрыт). Это такая сокровищница древнеегипетских, древнегреческих, древнеримских, средневековых, ренессансных и прочих шедевров, что на него, честно говоря, одного дня мало. А пробежаться от Ники Самофракийской к Венере Милосской, а от Венеры – к "Моне Лизе" и "Иоанну Крестителю" Леонардо... Ну, это само собой, но видеть в Лувре только это – себя обворовать. Билеты берите на официальном сайте: рекомендуем не ходить по перекупщикам и не вестись на "переплати 20 евро – и пройдешь без очереди" ("взрослый" билет в Лувр должен стоить 17 евро, а не 35, и не 40). Выходить просто из отеля надо раньше – к 9-ти утра. Тогда и очереди не будет, и увидите за день больше. Час-два быстрым шагом из зала в зал – точно не про Лувр.

К импрессионистам и прочим модернистам – это в Музей д'Орсе и в его филиал, который находится в садах Тюильри, Музей Оранжери. Туристы часто спрашивают: а "Кувшинки" Моне – это где? Так вот, "Кувшинки", как и положено, в Оранжери (там вторник тоже выходной), но в д'Орсе – невероятно много Моне, Мане, Ренуара, Дега, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Синьяка, Тулуз-Лотрека... Выходной в Музее д'Орсе в понедельник, имейте в виду, планируя визит.

Музей Родена и Музей Пикассо слились в едином порыве, устроив выставку "Пикассо – Роден", которую тоже стоит увидеть, если вы любитель авангардизма и бронзовой скульптуры.

...мы посоветуем менее известный, но от этого не менее интересный Музей магии (по средам, субботам, воскресеньям). Там и вы, и дети узнают все не только о колдовстве, но и о фокусах, оптических иллюзиях и других рукотворных чудесах.

Если же у вас есть время на то, чтобы проехаться чуть дальше от центра, – смело езжайте в Венсенский замок. Он не так известен нашим соотечественникам, как Лувр или Версаль, но именно этот замок был загородной резиденцией французских королей в XIV–XVI веках. Собственно, до того времени, пока Версаль не появился. И если Версаль – это все-таки дворец, прогулка по которому требует определенных знаний истории, то Венсен – абсолютно рыцарский замок, огромный, с готической красавицей-часовней, и еще помнит турниры, трубадуров и прекрасных дам. Там масса всего интересного не только для взрослых, но и для детей.

А теперь, конечно, про Диснейленд: куда же без него? Съездить туда можно без туристического или экскурсионного агентства – на электричке RER. Вам нужна красная линия – и остановка, которая называется Marne-la-Vallée/Chessy. Вы ее не проедете: конечная. Семь с половиной евро стоит дорога из центра, а билеты собственно в Диснейленд надо брать на официальном сайте. И вы сами сможете решить, какие аттракционы вам и вашим детям интересны и нужны. Открывается Диснейленд в 9 утра, аттракционы запускаются в 10, а последняя RER в Париж отправляется ночью, в 20 минут первого. Дня на это удовольствие хватит с головой, но, если нет, можно и возле Динейленда заночевать: там много отелей. Правда, дешевыми их не назовешь – от 2,5 тысяч гривен за ночь до 20 тысяч.

5. Сходить в Оперу Гарнье – еще одна наша рекомендация. Хотя бы просто на экскурсию, за 14 евро с человека. Посмотреть это потрясающее здание, прекрасное внутреннее убранство, костюмы и декорации выдающихся постановок, увидеть невероятный плафон, расписанный Марком Шагалом... Да и просто отдать дань уважения нашему с вами соотечественнику, киевлянину, украинцу, который, кстати, всегда себя таковым считал и потому отказывался от французского гражданства, – Сержу Лифарю, навсегда вошедшему в историю этого театра и мирового балета.

Именно он в годы Второй мировой спас парижскую оперу от разграбления, и именно ему обязаны жизнью многие как артисты, так и работники, которых он уберег от гибели в нацистских концлагерях. Гениальный танцовщик и хореограф, сделавший больше, чем деятели Сопротивления, провозгласившие его коллаборационистом и даже приговорившие к смерти. К счастью, не суждено было, чтобы сбылось то, чего они хотели, и справедливость по отношению к Лифарю была восстановлена. Таким соотечественником можно и нужно гордиться.

Но если вам больше по душе кабаре, чем опера, идите, конечно, на бульвар Клиши в "Мулен-Руж": препятствовать не станем. Только, опять же, два предостережения: если на официальном сайте "Красной мельницы" просто посмотреть шоу – 87 евро, а шоу с шикарным ужином – около 200, то различные посредники вам с радостью продадут за двести только шоу. Не ведитесь и экономьте.

А второе предостережение касается внешнего вида: в "Мулен-Руж", несмотря на всю его фривольность, есть дресс-код. То есть в спортивках, кроссовках, с рюкзаками (а летом в шортах или бермудах) нельзя. Наденьте деловой костюм или приличное платье. И не забудьте сделать то же самое, если идете в оперу на спектакль. Либо в кабаре "Лидо" на Елисейских полях.

6. Побродить по Монмартру, который еще помнит шаги великих художников, и зайти в белоснежную базилику Сакре-Кер. Холм, на котором она стоит, считается самой высокой естественной точкой Парижа, и город виден оттуда, как на ладони. Можно подняться еще выше – под купол, снимки будут замечательные!

7. Ну и седьмой пункт – конечно, шопинг. Даже если по мелочам. Ну не везти же из Парижа китайский брелок, купленный у предприимчивого африканца возле Эйфелевой башни. (Их там очень много, таких ребят, и все они кричат: "Братуха! Земляк! Свекруха! Купи, шара – ван евро!"). Лучше все-таки что-то посерьезнее.

На сайтах для туристов часто встречается еще такая замануха: купи у нас экскурсию – получи бонус, бесплатное посещение музея духов "Фрагонар". Опять же, не ведитесь, потому что этот музей, расположенный в двух шагах от оперы, бесплатный. И такой "бонус" вы можете сами себе организовать. Музейная часть "Фрагонара" придумана для того, чтобы вы, уже заинтересованные, попали в магазин – и не ушли оттуда без золотистого флакончика с духами "Фриволь", цветочной туалетной воды или хотя бы пахучего мыла. А поскольку продукция качественная и действительно французская, почему нет?

Наши туристки часто спрашивают: а где купить Lancome? Вот про "Ланком" почему-то даже чаще, чем про "Chanel №5": видимо, вспоминая еще советские времена, когда тушь называли "брасматик" и вот за этот брасматик или помаду с золотой розочкой модницы душу готовы были отдать. Отвечу: в Париже такое счастье можно купить и в знаменитом универмаге "Galeries Lafayette", и в фирменном бутике на Елисейских полях, и в мультибрендовых магазинах косметики типа Nocibe или Marrionaud. Там на все эти "Шанели", "Ланкомы" и "Сен-Лораны" бывают хорошие скидки, дороже, чем в дьюти-фри, не будет, и выбор больше.

Мимо универмагов – уже упомянутого "Lafayette" и такого же огромного "Printemps" – вы и сами не пройдете. Хотя бы потому, что они в центре, недалеко от оперы, и поднявшись на крышу этих зданий, вы можете увидеть красавец-Париж и вечером вдоволь налюбоваться его огнями. И да, делая дорогие покупки, оформляйте tax-free: продавцы могут не предложить, а вы, восторженные или уставшие, забудете.

Что же касается продуктов, то погоней за сырами и другими деликатесами можно не заморачиваться: приличный французский сыр реально купить в супермаркете за небольшие деньги. Но, опять же, предупреждаем: это лучше делать непосредственно перед отбытием на Родину. Бри и камамбер очень плохо ведут себя в автобусе, не надо хранить их в сумке и уж тем более в турах по Франции катать! Иначе ваши сыры запахнут, как несвежие носки или видавшие виды кроссовки, и превратятся в химическое (а иногда и бактериологическое) оружие: придется выбросить. Точно так же следует помнить: в ручной клади баночка с дижонской горчицей, тюбик с соусом из трюфелей (больше 100 мл) и другие подобные предметы не путешествуют. Только в чемодан – и в багажное отделение.

Намеренно не говорим о Версале, Фонтенбло и замках Луары: ждите следующую статью в OBOZREVATEL – о том, куда съездить из Парижа, если вам кажется, что здесь вы уже все посмотрели.

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