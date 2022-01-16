Отказаться от поездок в Украину призвала еще одна страна: в чем дело

МИД Канады порекомендовал своим гражданам отказаться от посещения Украины. Причина – угроза российского военного вторжения в нашу страну.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте внешнеполитического канадского ведомства. Дипломаты обратили внимание, что РФ продолжает наращивать военную силу у границ Украины.

В первую очередь канадский МИД призвал отказаться от посещения оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. "Избегайте любых поездок на неподконтрольную территорию и район в пределах 20 км от линии столкновения", – призвали в дипведомстве.

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Напомним, недавно с аналогичным призывом к своим гражданам обратился Государственный департамента США, который отметил "военную активность России".

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация возобновила масштабную переброску военной техники и групп личного состава к территории юго-восточных границ Украины. Эшелоны с вооружением движутся в сторону нашей страны от Бурятии до Приморского края.

Также украинским военным удалось выяснить, что для усиления своих позиций оккупанты уже разместили на территории оккупированного Донбассе 275 единиц российской военной техники – преимущественно танки и гаубицы.

А в Европе недавнюю хакерскую атаку против Украины, в которой подозревают Россию, назвали лишь очередным подтверждением агрессивных намерений Кремля.