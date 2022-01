Россия готовится к новой агрессии: Бильдт забил тревогу из-за хакерской атаки против Украины

Россия готовится к новому масштабному акту агрессии против Украины. Кибератака на правительственные сайты нашего государства лишь подтверждает преступные намерения Кремля.

Об этом в Twitter заявил бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. Политик считает, что сейчас в Европе наблюдается самая опасная за полвека ситуация.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака против Украины лишь дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии против страны", – написал Бильдт.

We are in the most dangerous security situation in Europe since the early 1960’s. The latest in the cyberattack against 🇺🇦 just add to the picture of preparations for large scale aggression against the country.