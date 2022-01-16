Россия готовится к новой агрессии: Бильдт забил тревогу из-за хакерской атаки против Украины
Россия готовится к новому масштабному акту агрессии против Украины. Кибератака на правительственные сайты нашего государства лишь подтверждает преступные намерения Кремля.
Об этом в Twitter заявил бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. Политик считает, что сейчас в Европе наблюдается самая опасная за полвека ситуация.
"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака против Украины лишь дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии против страны", – написал Бильдт.
We are in the most dangerous security situation in Europe since the early 1960’s. The latest in the cyberattack against 🇺🇦 just add to the picture of preparations for large scale aggression against the country.— Carl Bildt (@carlbildt) January 16, 2022
Как писал OBOZREVATEL:
кибератака против правительственных ресурсов Украины произошла в ночь на 14 января. Однако, по официальным данным, утечки персональных данных не произошло, а контент сайтов не повредился.
в Службе безопасности Украины занялись расследованием кибератаки, а позже заявили, что за этим могут стоять хакеры из РФ. Но сами представители страны-агрессора предсказуемо открестились от скандала.
в свою очередь заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк указал на возможную причастность к кибератаке разведки Беларуси, а в Минцифры рассказали, какую цель преследовали хакеры.
в Microsoft выяснили, что против Украины было использовано программное обеспечение, похожее на вирус-вымогатель.