Россия готовится к новой агрессии: Бильдт забил тревогу из-за хакерской атаки против Украины

Кирилл Лютый
Политика
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Карл Бильдт

Россия готовится к новому масштабному акту агрессии против Украины. Кибератака на правительственные сайты нашего государства лишь подтверждает преступные намерения Кремля.

Об этом в Twitter заявил бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. Политик считает, что сейчас в Европе наблюдается самая опасная за полвека ситуация.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака против Украины лишь дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии против страны", – написал Бильдт.

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Как писал OBOZREVATEL:

  • кибератака против правительственных ресурсов Украины произошла в ночь на 14 января. Однако, по официальным данным, утечки персональных данных не произошло, а контент сайтов не повредился.

  • в Службе безопасности Украины занялись расследованием кибератаки, а позже заявили, что за этим могут стоять хакеры из РФ. Но сами представители страны-агрессора предсказуемо открестились от скандала.

  • в свою очередь заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк указал на возможную причастность к кибератаке разведки Беларуси, а в Минцифры рассказали, какую цель преследовали хакеры.

  • в Microsoft выяснили, что против Украины было использовано программное обеспечение, похожее на вирус-вымогатель.

Россия готовится к новой агрессии: Бильдт забил тревогу из-за хакерской атаки против Украины
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