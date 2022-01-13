Американцев призвали воздержаться от поездок в Украину: в посольстве США указали причину

Американцев призвали временно воздержаться от поездок в Украину. В Государственном департаменте США напомнили, что Российская Федерация нарастила свое военное присутствие у границ украинского государства.

Предупреждения для граждан США появилось на сайте американского посольства в Украине. Там напомнили, что сообщения о военное угрозе Украине со стороны России продолжают поступать.

В частности, там отметили, что у границ, а также во временно оккупированном Крыму наблюдается "военная активность РФ".

"Гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления", – сказано в сообщении. В посольстве также добавили, что при изменении безопастностной ситуации в Украине, предоставлять консульские услуги американцам станет сложнее.

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"Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам при выезде из страны", – отметили в учреждении.

Напомним: Российская Федерация возобновила масштабную переброску военной техники и групп личного состава к территории юго-восточных границ Украины. Эшелоны с вооружением движутся в сторону нашей страны от Бурятии до Приморского края.

Как е сообщал OBOZREVATEL, в свете наращивания военной мощи возле украинских границ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег наших граждан, но призвал их не паниковать.