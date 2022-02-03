Откачивают фекалии каждый день. Раскрыта тайна Бурдж-Халифа – самого высокого здания в мире

Самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае – не подключено к канализационной системе города. Его строительство обошлось в 130 миллиардов долларов. Однако теперь грузовики каждый день выстраиваются в очередь и откачивают фекалии.

Как пишет Daily Star, спецмашины колоннами вывозят сточные воды со сверкающего стеклянного шпиля, возвышенного на 830 метров. После этого в городе стоит отвратительный запах.

СМИ выяснило, что удержание небоскреба обходится 1,5 миллиарда долларов в год, а также то, что его владелец решил не тратить лишние деньги и не перегружать и без того усложненную канализационную систему города.

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Кроме того, разработчики были уверены, что ежедневный вывоз мусора обойдется дешевле. Но эти надежды не оправдались, так как при пребывании порядка 35 000 человек здание "производит" 15 тонн сточных вод в день.

Поэтому модернизация сточной системы уже на повестке дня. Ее планируют завершить до 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Бурдж-Халифа была подсвечена цветами украинского флага.