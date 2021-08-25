Самое высокое здание в мире подсветили цветами флага Украины. Видео

Самое высокое здание в мире, башню Бурдж-Халифа (Burj Khalifa) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), на 30-й День Независимости Украины 24 августа подсветили цветами украинского флага.

Соответствующее видео опубликовали на странице небоскреба в Twitter. На записи видно, как 828-метровое здание переливается желто-синими цветами под гимн Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня ночью Бурдж Халифа празднует День Независимости Украины и желает украинскому народу процветания и мира", – говорится в публикации.

В комментариях пользователи социальной сети Twitter восхитились красотой небоскреба и поблагодарили ОАЭ за такое необычное поздравление с государственным праздником. Украинцы отметили, что поддержка эмиратов очень важна для нашей страны.

Видео дня

Отметим, что в Бурдж-Халифа всего 163 этажа. Этот небоскреб – ключевой элемент делового центра в Дубае, внутри него размещены отель, квартиры, офисы. Также есть несколько смотровых площадок, с которых открывается изумительный вид на город.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина отметила круглую дату своей независимости и суверенитета. По этому случаю в Киеве и других городах весь день проходили торжественные массовые мероприятия.