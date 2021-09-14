Отели Каппадокии дают скидки привитым от COVID-19: OBOZREVATEL узнал, как это работает для украинцев

Анна Шестак
Анна Шестак
Travel
3 минуты
407
Отели Каппадокии дают скидки привитым от COVID-19: OBOZREVATEL узнал, как это работает для украинцев

Отельеры Турции поощряют граждан своей страны и иностранных туристов вакцинироваться. Об этом сообщило издание Turizm Gazetesi. Сначала кампанию Министерства здравоохранения по вакцинации населения поддержали курорты турецкого Причерноморья, потом подхватили в мегапопулярной, в том числе среди украинцев, Каппадокии.

OBOZREVATEL проверил информацию и выяснил: скидки действительно есть и увидеть живописную Каппадокию, которую называют восьмым чудом света, осенью можно значительно дешевле, чем летом.

Скальные города Каппадокии мало кого оставят равнодушным.

Например, девять гостиниц города Ургюп в провинции Невшехир, принадлежащих одному владельцу, компании Noss Group, предлагают своим гостям, которые имеют сертификат о вакцинации, 20-процентную скидку на проживание. Эту информацию нам подтвердили в отеле Dere Suites, который входит в этот перечень.

Видео дня

Как оказалось, претендовать на скидку могут не только граждане Турции, но и иностранные туристы. Если перед бронированием предупредят, что у них есть сертификат о прививке против коронавируса. О его наличии можно сообщить, позвонив в отель по указанным на его сайте номерам или написав администрации электронное письмо.

Соответственно, цену за пребывание, которая сейчас стартует от 2530 грн за ночь (двухместный номер со всеми удобствами в колоритном пещерном отеле, завтрак включен), снизят на 20%.

Акция, объявленная владельцем гостиничной сети, началась 1 августа и продлится до 31 декабря 2021 года. Производитель вакцины против коронавируса, по словам администрации, значения не имеет. В случае, если в этом отеле нет свободных номеров, соответствующих вашим требованиям, можно попросить контакты других отелей той же фирмы, где действует такая же акция.

Номера в пещерных отелях своеобразные, но уютные.

Чтобы узнать, поддерживают ли промокампанию вакцинации остальные отельеры региона, мы обзвонили еще 10 гостиниц других владельцев, и, как ни странно, ответ был таков: акцию не поддерживаем, но сделаем вам еще большую скидку.

Сейчас Каппадокия существенно подешевела, о чем свидетельствуют цены на Booking.сom. К примеру, роскошные номера "люкс" в туристической Мекке региона, городе Гёреме, с террасами, откуда можно наблюдать за полетами воздушных шаров над "марсианской долиной", еще месяц назад стоили от шести тысяч гривен за ночь. Сейчас – от трех тысяч. Бонусы в размере 500–800 грн предлагают также бюджетные гостиницы и даже хостелы.

Поэтому, если вы мечтали о романтическом отдыхе именно в Каппадокии, OBOZREVATEL советует планировать путешествие в этот регион Турции. Но прежде чем бронировать отель, воспользуйтесь простым лайфхаком: позвоните туда или отправьте электронное письмо, поставив вопрос о вакцинации и скидках. Отели по-настоящему борются за каждого туриста, поэтому получить скидку очень просто. В девяти случаях из 10-ти нам ответили: зачем вам те вакцинаторы, мы дадим вам от 30% и не спросим о сертификате.

Промокампанию вакцинации поддержал также причерноморский город Ризе, в гостиницах которого предлагают 10-процентную скидку, даже если у вас только одна доза вакцины, а также живописный Килис (юг Турции), где, в частности, дарят скидку в 50 процентов вакцинированным молодоженам, приехавшим на медовый месяц.

Когда подобным образом начнут призывать привиться владельцы украинских гостиниц, скажем, в Закарпатье или Одесской области, пока не известно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отдохнуть в Турции самостоятельно, потратив до тысячи евро. В течение месяца и всей семьей.

ТурцияКаппадокияБлог ПутешествияОтдыхВакцинация в Украине и миреСемейный туризмтуризмтуристыцены на отдыхпутешествия