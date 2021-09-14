Отели Каппадокии дают скидки привитым от COVID-19: OBOZREVATEL узнал, как это работает для украинцев

Отельеры Турции поощряют граждан своей страны и иностранных туристов вакцинироваться. Об этом сообщило издание Turizm Gazetesi. Сначала кампанию Министерства здравоохранения по вакцинации населения поддержали курорты турецкого Причерноморья, потом подхватили в мегапопулярной, в том числе среди украинцев, Каппадокии.

OBOZREVATEL проверил информацию и выяснил: скидки действительно есть и увидеть живописную Каппадокию, которую называют восьмым чудом света, осенью можно значительно дешевле, чем летом.

Например, девять гостиниц города Ургюп в провинции Невшехир, принадлежащих одному владельцу, компании Noss Group, предлагают своим гостям, которые имеют сертификат о вакцинации, 20-процентную скидку на проживание. Эту информацию нам подтвердили в отеле Dere Suites, который входит в этот перечень.

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Как оказалось, претендовать на скидку могут не только граждане Турции, но и иностранные туристы. Если перед бронированием предупредят, что у них есть сертификат о прививке против коронавируса. О его наличии можно сообщить, позвонив в отель по указанным на его сайте номерам или написав администрации электронное письмо.

Соответственно, цену за пребывание, которая сейчас стартует от 2530 грн за ночь (двухместный номер со всеми удобствами в колоритном пещерном отеле, завтрак включен), снизят на 20%.

Акция, объявленная владельцем гостиничной сети, началась 1 августа и продлится до 31 декабря 2021 года. Производитель вакцины против коронавируса, по словам администрации, значения не имеет. В случае, если в этом отеле нет свободных номеров, соответствующих вашим требованиям, можно попросить контакты других отелей той же фирмы, где действует такая же акция.

Чтобы узнать, поддерживают ли промокампанию вакцинации остальные отельеры региона, мы обзвонили еще 10 гостиниц других владельцев, и, как ни странно, ответ был таков: акцию не поддерживаем, но сделаем вам еще большую скидку.

Сейчас Каппадокия существенно подешевела, о чем свидетельствуют цены на Booking.сom. К примеру, роскошные номера "люкс" в туристической Мекке региона, городе Гёреме, с террасами, откуда можно наблюдать за полетами воздушных шаров над "марсианской долиной", еще месяц назад стоили от шести тысяч гривен за ночь. Сейчас – от трех тысяч. Бонусы в размере 500–800 грн предлагают также бюджетные гостиницы и даже хостелы.

Поэтому, если вы мечтали о романтическом отдыхе именно в Каппадокии, OBOZREVATEL советует планировать путешествие в этот регион Турции. Но прежде чем бронировать отель, воспользуйтесь простым лайфхаком: позвоните туда или отправьте электронное письмо, поставив вопрос о вакцинации и скидках. Отели по-настоящему борются за каждого туриста, поэтому получить скидку очень просто. В девяти случаях из 10-ти нам ответили: зачем вам те вакцинаторы, мы дадим вам от 30% и не спросим о сертификате.

Промокампанию вакцинации поддержал также причерноморский город Ризе, в гостиницах которого предлагают 10-процентную скидку, даже если у вас только одна доза вакцины, а также живописный Килис (юг Турции), где, в частности, дарят скидку в 50 процентов вакцинированным молодоженам, приехавшим на медовый месяц.

Когда подобным образом начнут призывать привиться владельцы украинских гостиниц, скажем, в Закарпатье или Одесской области, пока не известно.

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