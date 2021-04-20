Как сэкономить и что посмотреть на Кипре: советы местных

Кипр – один из самых популярных Средиземноморских направлений для путешествий. Эта страна дарит наслаждение морем, скалистыми пейзажами, спокойствием и уютом.

Украинский YouTube-блогер Андрей Буренок каждый сезон посещает Кипр. Он расспросил местных о реальной жизни на острове. OBOZREVATEL выделил главные лайфхаки как сэкономить и что нужно увидеть на Кипре.

Авиабилеты

Добраться из Украины на Кипр можно прямым самолетом. Самый дешевый перелет – из Борисполя в Ларнаку. Билеты, купленные заранее, будут стоить около 150 евро туда и обратно. Если вы покупаете билеты ближе к дате путешествия, их стоимость достигнет 400-500 евро на одного в обе стороны. Потому что это направление пользуется спросом с апреля по ноябрь.

Правила пребывания и въезда

Перед вылетом каждый должен зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, чтобы получить личную карточку доступа. С собой должен быть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. По прилету все туристы обязаны повторить тест на коронавирус за собственные средства. Ориентировочная цена – 30-32 евро.

На Кипре действует комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время выходить можно только по экстренным причинам: посещение врача, аптеки и ветеринара. Иностранные туристы смогут гулять за пределами отелей дважды в день в будни, трижды – на выходных, предварительно подав заявку через смс-сообщение на номер 8998. Также обязательное ношение масок, а за столиком в ресторане должно сидеть не более восьми человек.

Типы отдыха

На Кипре можно комфортно отдохнуть как самостоятельно, так и с семьей или компанией друзей. Ценителям бурной ночной жизни придутся по душе курорты Лимассол и Протарас, где много дискотек и вечеринок. Чтобы познакомиться с историей отправляйтесь в города Ларнака и Кирене. Если вы планируете путешествие на Кипр с детьми – стоит обратить внимание на курорт Айя-Напа. Там пологий вход в море и отели с развитой инфраструктурой, где есть аниматоры и современные аквапарки.

Проживание

На Кипре даже в горячий сезон с июля по сентябрь реально найти недорогое и комфортное жилье. Остров предлагает туристам различные варианты размещения – от отелей и апартаментов до роскошных вилл. Цены довольно демократичные: скромная двухместная комната стоит от 60 евро, а просторный семейный номер можно снять за 300 евро в сутки.

Местная кухня

В отелях на Кипре в основном включен в питание только завтрак. Начать гастротур стоит с дегустации местных блюд. У киприотов соединились черты греческой, арабской, ливанской, турецкой и даже английской кухни. Основа блюд – мясо, рыба, а также свежие овощи, зелень и специи. Халлуми – один из самых известных кипрских сыров, который по вкусу напоминает моцареллу.

Что посмотреть

Кипр богат историческим наследием. Ценителям истории на острове стоит посмотреть замок Святого Илариона, руины города Курион и церковь Святого Лазаря. Посетите Археологический парк Като-Пафос, где можно исследовать древнюю архитектуру, фрески и мозаики. В Киренийском замке расскажут о славной истории Кипра. Экскурсии достопримечательностями не превышают стоимость 7 евро.

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