Как сэкономить и что посмотреть на Кипре: советы местных

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Невероятные экзотические виды Кипра завораживают

Кипр – один из самых популярных Средиземноморских направлений для путешествий. Эта страна дарит наслаждение морем, скалистыми пейзажами, спокойствием и уютом.

Украинский YouTube-блогер Андрей Буренок каждый сезон посещает Кипр. Он расспросил местных о реальной жизни на острове. OBOZREVATEL выделил главные лайфхаки как сэкономить и что нужно увидеть на Кипре.

Авиабилеты

Добраться из Украины на Кипр можно прямым самолетом. Самый дешевый перелет – из Борисполя в Ларнаку. Билеты, купленные заранее, будут стоить около 150 евро туда и обратно. Если вы покупаете билеты ближе к дате путешествия, их стоимость достигнет 400-500 евро на одного в обе стороны. Потому что это направление пользуется спросом с апреля по ноябрь.

Кипр привлекает туристов голубыми лагунами и экзотической природой.

Правила пребывания и въезда

Перед вылетом каждый должен зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass, чтобы получить личную карточку доступа. С собой должен быть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. По прилету все туристы обязаны повторить тест на коронавирус за собственные средства. Ориентировочная цена – 30-32 евро.

На Кипре действует комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время выходить можно только по экстренным причинам: посещение врача, аптеки и ветеринара. Иностранные туристы смогут гулять за пределами отелей дважды в день в будни, трижды – на выходных, предварительно подав заявку через смс-сообщение на номер 8998. Также обязательное ношение масок, а за столиком в ресторане должно сидеть не более восьми человек.

Руины города Курион – популярное место для фотосессии на острове.

Типы отдыха

На Кипре можно комфортно отдохнуть как самостоятельно, так и с семьей или компанией друзей. Ценителям бурной ночной жизни придутся по душе курорты Лимассол и Протарас, где много дискотек и вечеринок. Чтобы познакомиться с историей отправляйтесь в города Ларнака и Кирене. Если вы планируете путешествие на Кипр с детьми – стоит обратить внимание на курорт Айя-Напа. Там пологий вход в море и отели с развитой инфраструктурой, где есть аниматоры и современные аквапарки.

Скалистый берег на Пафосе обладает невероятными пейзажами.

Проживание

На Кипре даже в горячий сезон с июля по сентябрь реально найти недорогое и комфортное жилье. Остров предлагает туристам различные варианты размещения – от отелей и апартаментов до роскошных вилл. Цены довольно демократичные: скромная двухместная комната стоит от 60 евро, а просторный семейный номер можно снять за 300 евро в сутки.

Средиземное море омывает Кипр.

Местная кухня

В отелях на Кипре в основном включен в питание только завтрак. Начать гастротур стоит с дегустации местных блюд. У киприотов соединились черты греческой, арабской, ливанской, турецкой и даже английской кухни. Основа блюд – мясо, рыба, а также свежие овощи, зелень и специи. Халлуми – один из самых известных кипрских сыров, который по вкусу напоминает моцареллу.

Киренейский замок рассказывает об истории Кипра.

Что посмотреть

Кипр богат историческим наследием. Ценителям истории на острове стоит посмотреть замок Святого Илариона, руины города Курион и церковь Святого Лазаря. Посетите Археологический парк Като-Пафос, где можно исследовать древнюю архитектуру, фрески и мозаики. В Киренийском замке расскажут о славной истории Кипра. Экскурсии достопримечательностями не превышают стоимость 7 евро.

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