Черногория отменила все ограничения для туристов

Министр финансов Черногории Милойко Спаич заявил, что страна снимает все ограничения для отдыхающих и начинает туристический сезон 2021.

По новым правилам туристам не нужно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующий пост чиновник опубликовал на странице в Twitter.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", – написал Спаич.

Отметим, по состоянию на 20 апреля в общем в Черногории зафиксировали 95 695 случаев заболеваний коронавирусом, выздоровели – 91 119 человек, умерли – 1438.

Напомним, также популярная курортная страна Греция с 14 мая планирует отменить карантин для туристов из 32 стран, если они были вакцинированы или имеют отрицательный результат на COVID-19.

Кроме того, правительство Таиланда хочет отменить карантин для туристов. Государство в Юго-Восточной Азии планирует в скором времени отменить обязательный карантин для туристов, которые сделали прививки от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на COVID-19 для туристов из Украины, Беларуси, России и других стран, находящихся в зоне с высоким риском заражения.