Болгария с 1 мая открывает границу для туристов

С 1 мая Минздрав Болгарии решил открыть границу для туристов. Отдыхающие должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов на брифинге 23 апреля, передает Life. Напомним, что ранее в Болгарии был введен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19.

Так, у туристов должен быть с собой один из следующих документов:

сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса;

отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест;

справка о перенесенном за последние полгода заболевании, которая бы подтверждалась положительным ПЦР-тестом.

Ранее Министр туризма Болгарии Марьяна Николова заявляла, что туристической отрасли страны надо готовиться к майским праздникам и отметила, что все противоэпидемические мероприятия в туристических местах согласовываются с Министерством здравоохранения.

По состоянию на 23 апреля в Болгарии всего зарегистрировано 393 тыс. случаев заболевания COVID-19, выздоровели – 318 тыс. человек, умерли – 15 618 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болгарии инфицированая коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к COVID-19. Ее госпитализировали с высокой температурой, кашлем и общим недомоганием. До перевозки в родильное отделение женщину начали лечить от COVID 19.