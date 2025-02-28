От Полтавы до Белгорода-Днестровского за уик-энд. Чем вас удивят старейшие города Украины
Пол Украины за уик–энд – может и смелая мечта, но точно реальная. У вас есть возможность посмотреть 10 старейших городов всего за несколько дней, путешествуя по машине и, да, без остановок. Если вы не представляете себя мистером Фогом и своего изобретательного Паспарту у вас нет, стоит рассчитать путешествие с остановками на пол дня, или на ночь, в каждом из городов. Этот маршрут может стать вашим смелым решением к следующему отпуску.
Когда путешествуешь на большие расстояния план – это главное. Вы можете воспользоваться тревел–планировщиками на основе ИИ или сделать все собственноручно, если в процессе чувствуете особую романтику. Маршрут и лучшие места для туристов в каждом из городов берем на себя.
Полтава – 1126 лет
Год основания города – 899 год (конец IX века).
За свою долгую историю Полтава меняла архитектурные достижения, но всегда оставалась "духовным центром" Украины и центром сохранения и развития украинской культуры.
В Полтаве был установлен первый памятник украинскому писателю Ивану Котляревскому, "Полтавская битва" стала поворотной в европейской истории и истории самой Украины. Если вы делаете остановку в Полтаве, обязательными местами для просмотра станут:
- Круглая площадь;
- памятник галушке;
- Белая беседка;
- Полтавский краеведческий музей;
- Театральная площадь.
А чтобы вкусно запомнить город, сделайте дегустацию галушек в одном из гастрономических заведений Полтавы. Наш выбор пал на ресторан "Комора - первая галушечная мануфактура".
Переяслав – 1118 лет
Год основания города – 993 год (первое упоминание 907 год).
Старинный город Переяслав–Хмельницкий достиг своего расцвета в X веке. Будучи столицей Переяславского княжества, город сыграл значительную роль в защите от набегов печенегов и половцев, а позже монголо–татар. Несколько раз Переяслав был почти уничтожен и передан во владение других королевств. Проследить долгую и трагическую историю Переяслава можно посетив 27 музеев, где сохранилась память обо всех поворотах, взлетах и падениях известного города.
Сегодня вы можете увидеть такие достопримечательности Переяслава, как:
- Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья;
- Площадь Переяславского совета;
- Музей "Завета Тараса Шевченко";
- Музей трипольской культуры;
- Пляжи.
В Переяславе много уютных кафе, но мимо сосиски в тесте проходить не стоит. Переяслав маленький городок, его колорит и уют запоминаются на уровне ощущений.
Киев – 1542 года (по официальным данным)
Год основания города – 482 у. е.
Оноре де Бальзак назвал Киев "Вечным городом" и это самый точный возраст, с которым трудно поспорить. Сегодня столица может удивить любого украинского и зарубежного туриста. Она влюбляет в себя улочками, парками, кафе, Днепром, а кого–то просто атмосферой, бурлящей в свободные часы без тревог и сирен. Кого–то может раздражать многолюдность, но это означает только одно: нужно больше прогулок по городу, для влюбленности в "свой" район, "свою" архитектуру и "свои" места–силы. Для тех, кто в Киеве впервые советуем не пропускать:
- Крещатик и Майдан Незалежности;
- Мариинский парк и пешеходный мост над Днепром;
- Почтовая Площадь и Труханов остров;
- Океанариум и Зоопарк;
- Семью Мать и Киево-Печерскую Лавру.
Этот список может быть длинным, но он никогда не станет полным без обеда Киевской Перепечкой, возле станции метро "Театральная".
Житомир – 1 141 год
Год основания города – 884 год.
Хотя первое упоминание о городе датируется 1322 годом, датой основания Житомира считается 884 год. Если рисовать картину современного города, толстой кистью можно провести 15 линий, которые будут соединять два берега и магистрали. "Город мостов", как за глаза прозвали Житомир имеет еще несколько прелестей, такие как:
- старейший театр Украины;
- замок Радомысль;
- парки и пляжи;
- Словечанско-Овручский кряж;
- музей Космонавтики – единственный в Украине.
Вкусный Житомир состоит из брускетов с авокадо и лососем, кофе со свежей выпечкой, грузинских хинкалей и авторских коктейлей в "Ресторация Дымъ Трибеля".
Коростень – 1 320 лет
Год основания города – 705 год.
Хотя Коростень считается пригородом Житомира, даты их основания могут поспорить с общим мнением. Коростень сохранил историю со времен древлян и много мест для информационных и терапевтических прогулок. Остановившись в Коростене, стоит увидеть:
- Древлянский парк;
- Скульптуру Добрыни Никитичу;
- Памятник дерну;
- Парковый фонтан;
- Военно-Исторический комплекс "Скала";
- Светомузыкальный фонтан;
- Коростенский краеведческий музей.
А после памятника деруну, отправляйтесь в ближайшее кафе сделать вкусную дегустацию. Каждый год в Користане проходит фестиваль дерунов, на который съезжаются поклонники жареного картофеля со всей Украины.
Львов – более 790 лет
Год основания города – 1256 год.
Может город и младше некоторых в два раза, однако миновать Львов будет большой ошибкой путешественника. Сегодня город Льва – знаменитый украинский город, сохранивший не только историю и культурное достояние Украины, но и польские и австрийские архитектурные памятники. В городе бурлит особенная атмосфера в рождественский и новогодний периоды. Прогулка по Львову должна включать:
- Площадь Рынок;
- Высокий замок;
- Смотровая площадка;
- Оперный театр;
- Доминиканский собор;
- Шевченковская роща;
- Дворец Потоцких;
- множество остановок на чашечку Львовского кофе.
Если вы хотите узнать гастрономический Львов, лучше запланировать отдельное путешествие. Если и сужать круг вкусных сцен Львова, в нем всегда будет оставаться "Гасовая Лямпа", "Реберня в Арсенале" и "Копальня кофе".
Ужгород – более 1 131 года
Год основания города – 872 год.
Так близок к европейским странам, Ужгород не мог не перенять лучшие архитектурные прелести и аристократическую атмосферность. Когда выбираешь, что посмотреть в Ужгороде, понимаешь, что в этом списке не будет ни начала не конца, то же традиционно начинаешь с центра города и бродишь по таинственным улочкам, как Корзо, вдохновляешься аллеей Сакур весной или принимаешь правила "квеста" и ищешь наибольшее количество миниатюрных скульптур, разбросанных.
Добавьте еще:
- Липовую аллею – самую длинную в Европе;
- 8 набережных;
- Горскую Ротонду и Ужгородский замок;
- Ботанический сад и Скансен;
- Синагогу и улицу Волошина.
Не отходите вдали от Ужгородского замка, ведь именно здесь расположено "Кафе под замком". Здесь можно наесться не только ртом, но и глазами.
Хотин – 1 023 года
Год основания города – 1002 год.
Город на Буковине сохранил свою подлинность и историческую привлекательность. Каждый год берега Днестра посещают сотни тысяч туристов, вдохновляясь просторами и свободой, дарованной Хотином. Город обладает такими уникальными локациями, как:
- Хотинская крепость;
- Свято–Покровский собор;
- Городской театр;
- Хотинский национальный природный парк.
Если хотите "отведать" Хотин по вкусу, укажите крафтовые вина на Хотинской винодельне.
Одесса – более 600 лет
Год основания города – 1794 год.
На пути к старейшему городу Украины лежит колоритный портовый город, остановка в котором станет настоящим наслаждением. Одесса радушно принимает миллионы туристов в течение года, хотя пик приходится, конечно, на лето. Ни один турист не может сказать, что он был в Одессе, если не совершил:
- прогулку по Дерибасовской;
- подъем Потемкинской лестнице (хотя бы спуск);
- фотографирование возле Оперного театра;
- спуск в одесские катакомбы;
- покупки на "Привозе";
- прогулку по паркам Одессы.
"И шо ты мог увидать, када не ел биточки з тюлечки" – скажет одессит на ваш победный прогулочный список туриста.
Белгород–Днестровский – 2 523 года
Год основания города – 498 до н. е.
Вот и добрались до старейшего города Украины. Вы будете поражены сохранившимися артефактами и историческими платформами города. Оставить Белгород–Днестровский можно только после экскурсий в:
- Аккерманской крепости;
- Белгород–Днестровском краеведческом музее;
- Древнегреческом городе Тира;
- Армянской церкови.
В городе можно расслабиться и зайти в любое гастрономическое заведение, которое бросится в глаза. Если хочется чего–нибудь особенного, ищите ресторан с морепродуктами.
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