От Полтавы до Белгорода-Днестровского за уик-энд. Чем вас удивят старейшие города Украины

Пол Украины за уик–энд – может и смелая мечта, но точно реальная. У вас есть возможность посмотреть 10 старейших городов всего за несколько дней, путешествуя по машине и, да, без остановок. Если вы не представляете себя мистером Фогом и своего изобретательного Паспарту у вас нет, стоит рассчитать путешествие с остановками на пол дня, или на ночь, в каждом из городов. Этот маршрут может стать вашим смелым решением к следующему отпуску.

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Когда путешествуешь на большие расстояния план – это главное. Вы можете воспользоваться тревел–планировщиками на основе ИИ или сделать все собственноручно, если в процессе чувствуете особую романтику. Маршрут и лучшие места для туристов в каждом из городов берем на себя.

Полтава – 1126 лет

Год основания города – 899 год (конец IX века).

За свою долгую историю Полтава меняла архитектурные достижения, но всегда оставалась "духовным центром" Украины и центром сохранения и развития украинской культуры.

В Полтаве был установлен первый памятник украинскому писателю Ивану Котляревскому, "Полтавская битва" стала поворотной в европейской истории и истории самой Украины. Если вы делаете остановку в Полтаве, обязательными местами для просмотра станут:

Круглая площадь;

памятник галушке;

Белая беседка;

Полтавский краеведческий музей;

Театральная площадь.

А чтобы вкусно запомнить город, сделайте дегустацию галушек в одном из гастрономических заведений Полтавы. Наш выбор пал на ресторан "Комора - первая галушечная мануфактура".

Переяслав – 1118 лет

Год основания города – 993 год (первое упоминание 907 год).

Старинный город Переяслав–Хмельницкий достиг своего расцвета в X веке. Будучи столицей Переяславского княжества, город сыграл значительную роль в защите от набегов печенегов и половцев, а позже монголо–татар. Несколько раз Переяслав был почти уничтожен и передан во владение других королевств. Проследить долгую и трагическую историю Переяслава можно посетив 27 музеев, где сохранилась память обо всех поворотах, взлетах и падениях известного города.

Сегодня вы можете увидеть такие достопримечательности Переяслава, как:

Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья;

Площадь Переяславского совета;

Музей "Завета Тараса Шевченко";

Музей трипольской культуры;

Пляжи.

В Переяславе много уютных кафе, но мимо сосиски в тесте проходить не стоит. Переяслав маленький городок, его колорит и уют запоминаются на уровне ощущений.

Киев – 1542 года (по официальным данным)

Год основания города – 482 у. е.

Оноре де Бальзак назвал Киев "Вечным городом" и это самый точный возраст, с которым трудно поспорить. Сегодня столица может удивить любого украинского и зарубежного туриста. Она влюбляет в себя улочками, парками, кафе, Днепром, а кого–то просто атмосферой, бурлящей в свободные часы без тревог и сирен. Кого–то может раздражать многолюдность, но это означает только одно: нужно больше прогулок по городу, для влюбленности в "свой" район, "свою" архитектуру и "свои" места–силы. Для тех, кто в Киеве впервые советуем не пропускать:

Крещатик и Майдан Незалежности;

Мариинский парк и пешеходный мост над Днепром;

Почтовая Площадь и Труханов остров;

Океанариум и Зоопарк;

Семью Мать и Киево-Печерскую Лавру.

Этот список может быть длинным, но он никогда не станет полным без обеда Киевской Перепечкой, возле станции метро "Театральная".

Житомир – 1 141 год

Год основания города – 884 год.

Хотя первое упоминание о городе датируется 1322 годом, датой основания Житомира считается 884 год. Если рисовать картину современного города, толстой кистью можно провести 15 линий, которые будут соединять два берега и магистрали. "Город мостов", как за глаза прозвали Житомир имеет еще несколько прелестей, такие как:

старейший театр Украины;

замок Радомысль;

парки и пляжи;

Словечанско-Овручский кряж;

музей Космонавтики – единственный в Украине.

Вкусный Житомир состоит из брускетов с авокадо и лососем, кофе со свежей выпечкой, грузинских хинкалей и авторских коктейлей в "Ресторация Дымъ Трибеля".

Коростень – 1 320 лет

Год основания города – 705 год.

Хотя Коростень считается пригородом Житомира, даты их основания могут поспорить с общим мнением. Коростень сохранил историю со времен древлян и много мест для информационных и терапевтических прогулок. Остановившись в Коростене, стоит увидеть:

Древлянский парк;

Скульптуру Добрыни Никитичу;

Памятник дерну;

Парковый фонтан;

Военно-Исторический комплекс "Скала";

Светомузыкальный фонтан;

Коростенский краеведческий музей.

А после памятника деруну, отправляйтесь в ближайшее кафе сделать вкусную дегустацию. Каждый год в Користане проходит фестиваль дерунов, на который съезжаются поклонники жареного картофеля со всей Украины.

Львов – более 790 лет

Год основания города – 1256 год.

Может город и младше некоторых в два раза, однако миновать Львов будет большой ошибкой путешественника. Сегодня город Льва – знаменитый украинский город, сохранивший не только историю и культурное достояние Украины, но и польские и австрийские архитектурные памятники. В городе бурлит особенная атмосфера в рождественский и новогодний периоды. Прогулка по Львову должна включать:

Площадь Рынок;

Высокий замок;

Смотровая площадка;

Оперный театр;

Доминиканский собор;

Шевченковская роща;

Дворец Потоцких;

множество остановок на чашечку Львовского кофе.

Если вы хотите узнать гастрономический Львов, лучше запланировать отдельное путешествие. Если и сужать круг вкусных сцен Львова, в нем всегда будет оставаться "Гасовая Лямпа", "Реберня в Арсенале" и "Копальня кофе".

Ужгород – более 1 131 года

Год основания города – 872 год.

Так близок к европейским странам, Ужгород не мог не перенять лучшие архитектурные прелести и аристократическую атмосферность. Когда выбираешь, что посмотреть в Ужгороде, понимаешь, что в этом списке не будет ни начала не конца, то же традиционно начинаешь с центра города и бродишь по таинственным улочкам, как Корзо, вдохновляешься аллеей Сакур весной или принимаешь правила "квеста" и ищешь наибольшее количество миниатюрных скульптур, разбросанных.

Добавьте еще:

Липовую аллею – самую длинную в Европе;

8 набережных;

Горскую Ротонду и Ужгородский замок;

Ботанический сад и Скансен;

Синагогу и улицу Волошина.

Не отходите вдали от Ужгородского замка, ведь именно здесь расположено "Кафе под замком". Здесь можно наесться не только ртом, но и глазами.

Хотин – 1 023 года

Год основания города – 1002 год.

Город на Буковине сохранил свою подлинность и историческую привлекательность. Каждый год берега Днестра посещают сотни тысяч туристов, вдохновляясь просторами и свободой, дарованной Хотином. Город обладает такими уникальными локациями, как:

Хотинская крепость;

Свято–Покровский собор;

Городской театр;

Хотинский национальный природный парк.

Если хотите "отведать" Хотин по вкусу, укажите крафтовые вина на Хотинской винодельне.

Одесса – более 600 лет

Год основания города – 1794 год.

На пути к старейшему городу Украины лежит колоритный портовый город, остановка в котором станет настоящим наслаждением. Одесса радушно принимает миллионы туристов в течение года, хотя пик приходится, конечно, на лето. Ни один турист не может сказать, что он был в Одессе, если не совершил:

прогулку по Дерибасовской;

подъем Потемкинской лестнице (хотя бы спуск);

фотографирование возле Оперного театра;

спуск в одесские катакомбы;

покупки на "Привозе";

прогулку по паркам Одессы.

"И шо ты мог увидать, када не ел биточки з тюлечки" – скажет одессит на ваш победный прогулочный список туриста.

Белгород–Днестровский – 2 523 года

Год основания города – 498 до н. е.

Вот и добрались до старейшего города Украины. Вы будете поражены сохранившимися артефактами и историческими платформами города. Оставить Белгород–Днестровский можно только после экскурсий в:

Аккерманской крепости;

Белгород–Днестровском краеведческом музее;

Древнегреческом городе Тира;

Армянской церкови.

В городе можно расслабиться и зайти в любое гастрономическое заведение, которое бросится в глаза. Если хочется чего–нибудь особенного, ищите ресторан с морепродуктами.

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