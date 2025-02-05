5 крутых мест под Киевом для зимних выходных. Меняем рисунок перед глазами

Столица всегда жила быстрыми темпами, а с началом полномасштабного вторжения прибавилось еще и постоянное напряжение. Сегодня научиться снимать стресс – это правило выживания, а не роскошь отдыха. Мы предлагаем 5 вариантов мест с терапевтическим отдыхом возле Киева, как для соло-путешественника, так и для путешествия всей семьей.

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Киевское море

Почему вода очень удачная идея отдыха не только летом, но и с наступлением холодов? Во первых, пространство перед глазами, которое не закрывают высотные здания и толпа. "Киевское море" зимой спокойное, чистое и терапевтическое, особенно, если погода подыгрывает. Во вторых, жилье на "Киевском море" зимой значительно дешевле, вы можете выбрать остановку, даже если она на одну ночь. Любоваться горизонтом, прогуливаться на восходе и закате, устраивать зимние барбекю, играть с детьми на свежем воздухе – у воды множество вариантов восстановиться и отвлечься. Захватите лопатки для детей и походные кресла для себя, сварите чая или глинтвейна в термос и проведите, как можно больше времени, глядя на бескрайние воды Днепра.

Семейный экопарк "Ясногородка"

Место, которое нравится не только детям и не только весной или летом. Самая большая страусовая ферма в Украине подарит общение с животными, и не только со страусами. На территории расположен зоопарк с домашними животными и большой детский парк развлечений с качелями и каруселями. В выходные в парке обычно проводятся мастер–классы и анимационные программы.

Вы можете выбрать программу одного дня или остановиться в супер комфортабельных эко–коттеджах, где втроем можно остановиться за 5 500 грн. На территории работает ресторан, где вам приготовят страусовый омлет, который смело можно заказывать на троих.

Музей-замок Радомысль

За последние годы замок стал настоящим топовым местом, как для романтической поездки на выходные, так и для семейного ВАУ отдыха. Если вы еще не придумали, какой сюрприз подготовить ко Дню Влюбленных, ночлег в замке – беспроигрышный вариант.

Окунуться в атмосферу средневековья, по крайней мере, декоративно, станет настоящим впечатлением для всех возрастов. На территории замка можно посетить старинную бумажную фабрику, музей икон, создать себе сувениры своими руками, посетить концерты живой музыки, открыть гастрономическую сцену придворной кухни в ресторане и прогуляться по ландшафтному парку на свежем воздухе.

"Украинское село"

Отдых на территории этнографического комплекса "Украинское село" подарит вашим выходным тишину, уют и углубление в родную культуру и традиции. На территории работает отель, ресторан, есть площадки для детей и музей для интересного досуга.

Зимний пикник помогут организовать "Мангальные комплексы", а к природной терапии можно добавить "Живой уголок" с домашними животными. Комплекс "Украинское село" удивляет не только своей культурой, но и заморскими фруктами, произрастающими в тропических теплицах на территории.

Биопарк "Золотой Фазан"

Это настоящая естественная идиллия для прогулок и размышлений. Вы как в гостях у лесных зверей, которые с радостью и гостеприимно принимают в своем живописном доме. Зима не делает прогулку по парку скучной, ведь здесь всегда можно покормить птиц и зверей, взять беседку для барбекю или порыбачить.

На территории парка есть площадки для детских развлечений, небольшое кафе и даже оздоровительный чан, который станет прекрасной зимней спа–процедурой.

Желаем вдохновенных выходных без тревог. Читайте также: как интересно провести время в Ровно и планирование путешествий с помощью ИИ.