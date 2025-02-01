Самые вкусные рестораны Львова. В списке колоритные традиционные и вегетарианские заведения

Колорит Львова сравнивают с одесским по уровню изобретательности иронического юмора. Ничто так не раскрывает эту особенность, как вкусные заведения, где вас удивят и наполнением тарелки, и подходом к угощению. Если вы ищете, где вкусно и ярко поесть во Львове во время путешествия, мы предоставим вам ТОП 5 лучших вариантов.

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"Реберня под Арсеналом"

В этой очереди не стоят только ленивые и вегетарианцы. Во время повышенного туристического сезона здесь можно выстоять часами, лишь бы достать столик и насладиться шедевральным разнообразием ребрышек, жареных на открытом огне.

Попадая внутрь чувствуешь себя в средневековом подземелье или застенке. Грубые каменные стены, лампы на широченных цепях, открытые печи и разгуливающий по залу палач с топором. Но как только вам принесут салфетку с нарисованной тарелкой и столовыми приборами, на лице непроизвольно возникает улыбка. Затем на вас наденут фартук с нарисованным телом, словно вы в стиле НЮ и наконец-то поставят деревянную доску с выложенными маринованными в разных соусах жареными свиными ребрышками. Еще может первую минуту, едя голыми руками, вам будет немного неловко, а дальше просто прищуривают глаза от наслаждения.

Ресторан "36ПО"

Акулы посреди Львова – это не вымысел. Ресторан "36ПО" погружает вас прямо в вечнозеленые джунгли с огромным аквариумом с акулами. Атмосферу поддерживает "живой рояль". Этот музыкальный инструмент абсолютно прозрачен и играет без помощи человека, поэтому ощущение немного странно, но любопытство растет мгновенно.

В ресторане придерживаются украинской кухни, правда, немного осовремененной и с добавлением особой изюминки от шеф-повара.

OM NOM NOM

Очень известный во Львове ресторан веганской кухни предлагает широкое меню, которое включает первые, вторые блюда и напитки с десертами. Кроме вкусного сочетания разнообразных блюд сюда можно приходить за вдохновением, идеями разнообразных блюд и обязательного дегустирования пасты с лисичками.

В ресторане доступна опция "Еда на дом" и "Еда на вынос", и мы рекомендуем сначала насладиться ретро атмосферой, приятным общением и виниловой музыкой.

Ресторан-музей "Гасовая Лампа"

Уникальное и вкусное место во Львове, где напитки могут подаваться в мензурках, а сахар вам отмеряют на старинных весах. Вас встретит добрый "маг" в цилиндре и самая большая керосиновая лампа во Львове. Атмосфера света и тепла с яркими разноцветными капельками в стеклянных палочках отлично подойдет, как для веселого времени вдвоем, так и для встречи с друзьями.

Перед тем, как начинать угощение, советуем немного "поесть глазами". В этом ресторане–музее собрана коллекция из более 200 керосиновых ламп. Они создают особую атмосферу паба и рассказывают истории вспышками костров.

"Это Фалафель, Крошка"

Это больше чем перекусить. Скорее, это уникальное веганское кафе предлагает посмотреть на мир шире и открыть десятки вариаций фалафеля и хумуса. Кафе с атмосферой бистро выделяется такими положительными лозунгами на стенах, как: "не покупай цветы, купи фалафель" и "это меню, крошка". В меню также есть блюда средиземноморской кухни, ягодное мороженое и комбуча.

Львов может удивить любого своими гастрономическими сценами. Если вы находитесь в центре города, почти за каждой дверью вкусного заведения будут скрыты изюминки, нестандартный подход и неповторимая атмосфера. Читайте также: почему стоит бежать на Шацкие озера зимой и ВАУ маршрут по Южной Бессарабии.