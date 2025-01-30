Не скучай в Ровно. Активный зимний уикенд со множеством возможностей

Зима может стать прекрасной возможностью увидеть разные города Украины. Во–первых, цены на жилье будут значительно ниже весенних и летних, достать билеты также легче и дешевле, а развлечения можно найти на любой вкус, главное, знать где. Провести зимние выходные не в своем городе – звучит как приключение. Сегодня отправляемся в зимний город Ровно, заглядывать в окна.

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Ровно для зимней прогулки

Знакомство с любым городом должно начинаться с пешей прогулки. Так вы поймаете атмосферу, красоту и настроение для отдыха. Чтобы не бродить бездумно по улочкам, спланируйте сразу интересный маршрут из самых выдающихся локаций.

Что включить в пешую прогулку по Ровно:

Храм Св. Антония (Рождества Пресвятой Девы Марии);

Музей янтаря;

Холм Славы – музей под открытым небом. Если есть снег возьмите в аренду санки;

Парк "Лебединка";

Аллея кованых фигур;

Парк Шевченко;

Драматический театр;

Таинственные подземелья в Парке Шевченко.

К прогулке добавьте лучшие кофейни в центре Ровно:

Творческий дом – Адама Мацкевича 2;

Кофейная комната – Словацкого 4/6;

Hogwarts – Игоря Волошина 8;

Кофейные мешки – Степана Бандеры 60А.

Что посмотреть в Ровно с детьми

Детская прогулка в Ровно должна быть современной, интересной и динамичной. Не забудьте разбавить парковую прогулку такими локациями, как:

ТЦ "Арена" + детская развлекательная комната;

Семейное кафе "Сицилия";

Львовская мастерская шоколада;

Семейный ресторан Brooklyn Rivne;

МакДональдс – где бы вы ни находились;

Ровенский Зоопарк;

Ровенский краеведческий музей;

ТРЦ "Экватор" – каток;

Скеледром "Казак" в парке Юбилейный.

Лучшие локации возле Ровно

Если путешествия – это ваша цель, вы сможете увидеть такие жемчужины рядом с городом Ровно, как:

Тоннель Любовь – эту аттракцию не пропускают романтики и пары. Если лежит снег, красота просто невероятная. Ваша цель – город Клевань.

Бармаки и катание на лыжах. Местные жители называют эту локацию "Бармаковель" в созвучии к популярному горнолыжному курорту. Холмы здесь небольшие, и получить удовольствие на лыжах можно.

Где атмосферно остановиться в Ровно

Выбирая отель в Ровно, лучше воспользоваться вариантами с завтраками, так вы сохраните время и сможете посмотреть больше интересных вещей. Конечно, отели в центре очень колоритны, имеют дополнительные развлечения на своей территории, но и цена вряд ли опустится ниже 2000 в сутки.

Из бюджетных вариантов вы можете рассмотреть:

гостиница "ОК" – вблизи центра;

капсульный хостел Full House – 1,7 км от центра;

гостиница "Нирвана" – 1,1 км от центра;

Частные предложения апартаментов.

Если вы нуждаетесь в повышенном комфорте:

Бутик–отель Central – 100 метров от центра;

Апарт–отель FULL HOUSE – 1,1 км от центра;

Коллекция Optima Bergshloss – 1,5 км от центра.

Город Ровно может рассказать много тайн из своей 750-летней истории. Лучшим подарком себе в память о Ровно станет изделие из янтаря или коллекция ровенского пива из пивзавода Riven'. Ранее мы писали о лучших инструментах на основе ИИ для планирования путешествия и Недорогие горнолыжные курорты возле Киева, Черкасс и Полтавы.