Не скучай в Ровно. Активный зимний уикенд со множеством возможностей
Зима может стать прекрасной возможностью увидеть разные города Украины. Во–первых, цены на жилье будут значительно ниже весенних и летних, достать билеты также легче и дешевле, а развлечения можно найти на любой вкус, главное, знать где. Провести зимние выходные не в своем городе – звучит как приключение. Сегодня отправляемся в зимний город Ровно, заглядывать в окна.
Ровно для зимней прогулки
Знакомство с любым городом должно начинаться с пешей прогулки. Так вы поймаете атмосферу, красоту и настроение для отдыха. Чтобы не бродить бездумно по улочкам, спланируйте сразу интересный маршрут из самых выдающихся локаций.
Что включить в пешую прогулку по Ровно:
- Храм Св. Антония (Рождества Пресвятой Девы Марии);
- Музей янтаря;
- Холм Славы – музей под открытым небом. Если есть снег возьмите в аренду санки;
- Парк "Лебединка";
- Аллея кованых фигур;
- Парк Шевченко;
- Драматический театр;
- Таинственные подземелья в Парке Шевченко.
К прогулке добавьте лучшие кофейни в центре Ровно:
- Творческий дом – Адама Мацкевича 2;
- Кофейная комната – Словацкого 4/6;
- Hogwarts – Игоря Волошина 8;
- Кофейные мешки – Степана Бандеры 60А.
Что посмотреть в Ровно с детьми
Детская прогулка в Ровно должна быть современной, интересной и динамичной. Не забудьте разбавить парковую прогулку такими локациями, как:
- ТЦ "Арена" + детская развлекательная комната;
- Семейное кафе "Сицилия";
- Львовская мастерская шоколада;
- Семейный ресторан Brooklyn Rivne;
- МакДональдс – где бы вы ни находились;
- Ровенский Зоопарк;
- Ровенский краеведческий музей;
- ТРЦ "Экватор" – каток;
- Скеледром "Казак" в парке Юбилейный.
Лучшие локации возле Ровно
Если путешествия – это ваша цель, вы сможете увидеть такие жемчужины рядом с городом Ровно, как:
- Тоннель Любовь – эту аттракцию не пропускают романтики и пары. Если лежит снег, красота просто невероятная. Ваша цель – город Клевань.
- Бармаки и катание на лыжах. Местные жители называют эту локацию "Бармаковель" в созвучии к популярному горнолыжному курорту. Холмы здесь небольшие, и получить удовольствие на лыжах можно.
Где атмосферно остановиться в Ровно
Выбирая отель в Ровно, лучше воспользоваться вариантами с завтраками, так вы сохраните время и сможете посмотреть больше интересных вещей. Конечно, отели в центре очень колоритны, имеют дополнительные развлечения на своей территории, но и цена вряд ли опустится ниже 2000 в сутки.
Из бюджетных вариантов вы можете рассмотреть:
- гостиница "ОК" – вблизи центра;
- капсульный хостел Full House – 1,7 км от центра;
- гостиница "Нирвана" – 1,1 км от центра;
- Частные предложения апартаментов.
Если вы нуждаетесь в повышенном комфорте:
- Бутик–отель Central – 100 метров от центра;
- Апарт–отель FULL HOUSE – 1,1 км от центра;
- Коллекция Optima Bergshloss – 1,5 км от центра.
Город Ровно может рассказать много тайн из своей 750-летней истории. Лучшим подарком себе в память о Ровно станет изделие из янтаря или коллекция ровенского пива из пивзавода Riven'. Ранее мы писали о лучших инструментах на основе ИИ для планирования путешествия и Недорогие горнолыжные курорты возле Киева, Черкасс и Полтавы.