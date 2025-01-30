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Не скучай в Ровно. Активный зимний уикенд со множеством возможностей

Анна Веселова - Соловонюк
Travel
3 минуты
498
Что посмотреть в Ровно

Зима может стать прекрасной возможностью увидеть разные города Украины. Во–первых, цены на жилье будут значительно ниже весенних и летних, достать билеты также легче и дешевле, а развлечения можно найти на любой вкус, главное, знать где. Провести зимние выходные не в своем городе – звучит как приключение. Сегодня отправляемся в зимний город Ровно, заглядывать в окна.

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Что посмотреть в Ровно зимой

Ровно для зимней прогулки

Знакомство с любым городом должно начинаться с пешей прогулки. Так вы поймаете атмосферу, красоту и настроение для отдыха. Чтобы не бродить бездумно по улочкам, спланируйте сразу интересный маршрут из самых выдающихся локаций.

Что включить в пешую прогулку по Ровно:

  • Храм Св. Антония (Рождества Пресвятой Девы Марии);
  • Музей янтаря;
  • Холм Славы – музей под открытым небом. Если есть снег возьмите в аренду санки;
  • Парк "Лебединка";
  • Аллея кованых фигур;
  • Парк Шевченко;
  • Драматический театр;
  • Таинственные подземелья в Парке Шевченко.
Лучшие кофейни в городе Ровно

К прогулке добавьте лучшие кофейни в центре Ровно:

  • Творческий дом – Адама Мацкевича 2;
  • Кофейная комната – Словацкого 4/6;
  • Hogwarts – Игоря Волошина 8;
  • Кофейные мешки – Степана Бандеры 60А.
Зоопарк Ровно

Что посмотреть в Ровно с детьми

Детская прогулка в Ровно должна быть современной, интересной и динамичной. Не забудьте разбавить парковую прогулку такими локациями, как:

  • ТЦ "Арена" + детская развлекательная комната;
  • Семейное кафе "Сицилия";
  • Львовская мастерская шоколада;
  • Семейный ресторан Brooklyn Rivne;
  • МакДональдс – где бы вы ни находились;
  • Ровенский Зоопарк;
  • Ровенский краеведческий музей;
  • ТРЦ "Экватор" – каток;
  • Скеледром "Казак" в парке Юбилейный.
Что посмотреть возле Ровно

Лучшие локации возле Ровно

Если путешествия – это ваша цель, вы сможете увидеть такие жемчужины рядом с городом Ровно, как:

  • Тоннель Любовь – эту аттракцию не пропускают романтики и пары. Если лежит снег, красота просто невероятная. Ваша цель – город Клевань.
  • Бармаки и катание на лыжах. Местные жители называют эту локацию "Бармаковель" в созвучии к популярному горнолыжному курорту. Холмы здесь небольшие, и получить удовольствие на лыжах можно.
Где остановиться в Ровно

Где атмосферно остановиться в Ровно

Выбирая отель в Ровно, лучше воспользоваться вариантами с завтраками, так вы сохраните время и сможете посмотреть больше интересных вещей. Конечно, отели в центре очень колоритны, имеют дополнительные развлечения на своей территории, но и цена вряд ли опустится ниже 2000 в сутки.

Из бюджетных вариантов вы можете рассмотреть:

  • гостиница "ОК" – вблизи центра;
  • капсульный хостел Full House – 1,7 км от центра;
  • гостиница "Нирвана" – 1,1 км от центра;
  • Частные предложения апартаментов.

Если вы нуждаетесь в повышенном комфорте:

  • Бутик–отель Central – 100 метров от центра;
  • Апарт–отель FULL HOUSE – 1,1 км от центра;
  • Коллекция Optima Bergshloss – 1,5 км от центра.

Город Ровно может рассказать много тайн из своей 750-летней истории. Лучшим подарком себе в память о Ровно станет изделие из янтаря или коллекция ровенского пива из пивзавода Riven'. Ранее мы писали о лучших инструментах на основе ИИ для планирования путешествия и Недорогие горнолыжные курорты возле Киева, Черкасс и Полтавы.