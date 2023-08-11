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Ошибка туриста на Бали стоила ему 370 тыс. долларов: что он сделал не так. Фото

Яна Сончковская
Travel
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Мужчина ехал на мотоцикле

Одной из важнейших составляющих безопасного отдыха является страхование. Правила и страховые случаи нужно прочесть внимательно во избежание непредвиденных расходов, если понадобится медицинская помощь.

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Австралиец Блэйк Гиббс был вынужден заплатить 370 тысяч долларов за свое лечение на острове Бали в Индонезии после аварии на скутере – сообщает 9News. Мужчина не прочитал один пункт мелким шрифтом, где было указано, что за страхование во время катания на мотоцикле надо доплатить еще 7 долларов до основной суммы полиса.

Парень отдыхал на Бали

Гиббс из Аделаиды попал в аварию, посещая индонезийский остров Ломбонган с двумя друзьями. Во время экскурсии на скутере он врезался в стену и получил многочисленные переломы черепа. Его привезли в больницу, где делали все возможное, чтобы спасти его.

После лечения клиника выставила счет в размере 370 тысяч долларов, но страховая компания отказалась платить, поскольку пакет Гиббса не предусматривал покрытия каких-либо несчастных случаев, связанных со скутером или мотоциклом.

Мужчина получил серьезные травмы на Бали.

Мать пострадавшего не раз связывалась со страховой компанией, поскольку без оплаты счета сына не давали вернуть домой в Австралию. Она давала несколько комментариев для СМИ, где просила о помощи.

"Они говорят вам, что покупайте страховку, вы ее купили и ожидаете, что она действительно убережет вас, но это не так", – сказала мать для 9News.

Мужчина проводил время с друзьями на мотоциклах.

Страховая компания все же решила заплатить деньги балийской больнице с расчетом на то, что семья Гиббса вернет эти деньги. Сейчас Блейк вернулся домой, но его ждет долгая реабилитация.

Мать мужчины призвала читать все, что написано в договоре о страховании от начала до конца. Иначе желанный отпуск может обернуться трагедией и вы останетесь с огромными долгами. Женщина умоляет: "Пожалуйста, внимательно проверьте свои страховые документы, прежде чем покинуть страну".

Ранее OBOZREVATEL писал об ошибках, которые нельзя допускать во время первой поездки в Таиланд. Власть и законы в стране очень строгие как для жителей, так и для туристов.

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