Ошибка туриста на Бали стоила ему 370 тыс. долларов: что он сделал не так. Фото

Одной из важнейших составляющих безопасного отдыха является страхование. Правила и страховые случаи нужно прочесть внимательно во избежание непредвиденных расходов, если понадобится медицинская помощь.

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Австралиец Блэйк Гиббс был вынужден заплатить 370 тысяч долларов за свое лечение на острове Бали в Индонезии после аварии на скутере – сообщает 9News. Мужчина не прочитал один пункт мелким шрифтом, где было указано, что за страхование во время катания на мотоцикле надо доплатить еще 7 долларов до основной суммы полиса.

Гиббс из Аделаиды попал в аварию, посещая индонезийский остров Ломбонган с двумя друзьями. Во время экскурсии на скутере он врезался в стену и получил многочисленные переломы черепа. Его привезли в больницу, где делали все возможное, чтобы спасти его.

После лечения клиника выставила счет в размере 370 тысяч долларов, но страховая компания отказалась платить, поскольку пакет Гиббса не предусматривал покрытия каких-либо несчастных случаев, связанных со скутером или мотоциклом.

Мать пострадавшего не раз связывалась со страховой компанией, поскольку без оплаты счета сына не давали вернуть домой в Австралию. Она давала несколько комментариев для СМИ, где просила о помощи.

"Они говорят вам, что покупайте страховку, вы ее купили и ожидаете, что она действительно убережет вас, но это не так", – сказала мать для 9News.

Страховая компания все же решила заплатить деньги балийской больнице с расчетом на то, что семья Гиббса вернет эти деньги. Сейчас Блейк вернулся домой, но его ждет долгая реабилитация.

Мать мужчины призвала читать все, что написано в договоре о страховании от начала до конца. Иначе желанный отпуск может обернуться трагедией и вы останетесь с огромными долгами. Женщина умоляет: "Пожалуйста, внимательно проверьте свои страховые документы, прежде чем покинуть страну".

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