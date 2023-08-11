10 ошибок, которых нельзя допускать при первой поездке в Таиланд: некоторые грозят большими неприятностями

Таиланд, хоть и на слуху у всех как типичный пляжный отдых, но на самом деле эта страна скрывает очень много секретов. Азия живет по законам, которые могут напугать европейцев, и они достаточно строгие.

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Некоторые ошибки могут привести к неприятностям. OBOZREVATEL рассказывает о ряде правил, которые ни в коем случае нельзя нарушать в Таиланде.

Тайский дресс-код

Все, кто едет в Таиланд за типичным пляжным отдыхом – ошибаются. Местные одеваются очень скромно, потому туристов сразу можно определить на улицах в коротких юбках и шортах.

Культура Таиланда тоже очень богата, но в храмы Будды не пустят в пошлой короткой одежде. Стоит отметить, что даже в город лучше не выходить в мини-юбках и шортах, потому что можно получить замечание. У Таиланда есть свои традиции, обычаи и религиозные верования. Невнимательное отношение к ним может оскорбить местных жителей и привести к неприятным ситуациям.

Тайские законы

Нарушение законов Таиланда может иметь серьезные последствия, и особенно важно соблюдать правила, связанные с оскорблением короля и его семьи. Таиланд имеет одну из самых строгих монархических систем в мире, и это требует от гостей и жителей страны уважения и осторожности в отношении монаршей семьи.

Образ короля и другие символы монархии уважаются очень серьезно. Негативные комментарии или жесты могут привести к аресту и судебному наказанию. Фотосъемка определенных монархических символов, даже непреднамеренно, может привести к наказанию.

Солнцезащитные средства

Некоторые туристы недооценивают палящее солнце в Таиланде. Не стоит экономить на солнцезащитных кремах, поскольку дешевые средства не предоставляют нужную защиту. Использовать средства следует на протяжении всего отпуска, а не только в начале. Не забывайте про очки, шляпы и легкую одежду, которая покрывает кожу во избежание агрессивных ожогов.

Аренда авто

Аренда автомобилей в Таиланде действительно дешевая, но трафик и дороги в стране небезопасны. Исследовать местность лучше всего на автомобиле, но следует двигаться очень осторожно. Не стоит экономить, лучше выбрать комфортный транспорт с кондиционером, подушками и ремнями безопасности.

Опасный океан

Таиланд омывает Тихий океан, течения которого очень агрессивны. Поэтому даже самые простые лодки тайцев имеют моторы, поскольку веслами трудно бороться с движением воды. Опасным развлечением считаются байдарки, катание на которых может привести к трагедии.

Уличная еда

Уличная еда в Таиланде очень вкусная и аутентичная, но осторожность в выборе мест и соблюдение гигиенических стандартов имеет большое значение для сохранения здоровья во время путешествия. Выбирайте места, где много местных жителей и популярных ресторанчиков. Такие места, как правило, пользуются стабильным спросом и там следят за качеством пищи.

Наблюдайте, как готовят повара и какие продукты используют. Убедитесь, что персонал имеет чистые руки, использует перчатки и фартуки. Если есть очередь у конкретного места, это может быть хорошим знаком, поскольку люди возвращаются и это свидетельствует о качестве пищи. Избегайте сырой рыбы, морепродуктов или мяса, поскольку это может привести к заболеваниям, особенно в странах с климатической благоприятностью для бактерий.

Шоппинг в Таиланде

В Таиланде можно столкнуться с большим количеством мошенников, начиная от арендодателей байдарок до продавцов в сувенирных магазинах. Дело в том, что некоторые сувениры, включая религиозные артефакты, образы Будды и растения, нельзя вывозить из страны. На таможней в аэропорту туристов ждет строгий контроль.

Покупайте товары только в надежных магазинах или рынках, избегайте покупки фальшивок, ведь это может привести к потере денег и конфискации товара на границе.

Жилье в Таиланде

Выбор жилья при путешествии в Таиланд важен для обеспечения комфорта и положительного впечатления от поездки. Перед бронированием гостиницы или апартаментов изучите различные варианты, просмотрите их веб-сайты и обзоры, например, на Booking.com, TripAdvisor, Airbnb и т.д. Это позволит получить реальную информацию от людей, уже находившихся в этом месте.

Представление об удобствах у тайцев и европейцев разное. Убедитесь, что выбранное жилье предоставляет все необходимые: Wi-Fi, кондиционер, ресторан, кухню и услуги уборки.

Кибербезопасность

Социальные сети показывают всю вашу деятельность. Избегайте публикаций, которые могут вызвать неприятности, и принимайте во внимание, что местные власти могут следить за активностью в интернете.

Общение с незнакомцами

Будьте осторожны при общении с незнакомцами, особенно никогда не доверяйте тому, кто идет на контакт слишком быстро и ласково. Политические темы, особенно касающиеся монархии, очень чувствительны. Избегайте глубоких обсуждений политических взглядов. Даже если вас заинтересует диалог о монархии, будьте очень осторожны и вежливы в своих высказываниях.

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