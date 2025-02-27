Ночь в замке – популярный тренд, который могут повторить украинские туристы

Ночь в замке – это настоящее приключение, которое дарит множество впечатлений и ощущений. Представили жуткий свет и ужасающую атмосферу? Как говорят: "у страха глаза велики". Современные отели–замки дадут возможность почувствовать себя графиней или князем, позволят прикоснуться к истории не теряя комфорта и современных возможностей. А уж встретите вы привидения или нет – дело вашей фантазии и воображения. Второй миф о ночлеге в замке: это, наверное, очень дорого. Дорого – понятие относительное, но номера в отелях–замках имеют достаточно реальную цифру в своих прайсах и она далека от "космичности". В нашем обзоре лучший вариант номера в старинном замке за 700 грн в сутки. Ваш следующий уик–энд может стать королевским.

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Замок–гостиница Радомысль – Житомирская область

В Житомирской области сохранился величественный замок, который был подробно реконструирован и восстановлен. Сегодня Замок Радомысль – одна из самых привлекательных архитектурных памятников Украины и бесценное сокровище, которое получило вторую жизнь.

Историческая гостиница "Via Regia", функционирующая на территории замка, поддерживает атмосферу и сохраняет историю, насчитывающую более 4 веков. Каждый гостиничный номер имеет свое уникальное имя в честь одного из 10 важных деятелей, сыгравших значительную роль в развитии 8 европейских стран. Помимо уникальных названий вы сможете выбрать неповторяющийся дизайн комнаты и состоит из аутентичной мебели и декора.

Если вы отважитесь на ночь в замке Радомысль в оплату номера войдет:

завтрак;

место для парковки;

экскурсия в музеи;

мастер–класс в старинной бумаге.

Цена за номер в отеле стартует от 2700 грн за ночь. Это отличный случай сделать свой уикенд незабываемым. На территории замка работает ресторан, а сама крепость окутана ландшафтным парком и имеет зеркальный водоем в добавление.

Усадьба Сцибор-Мархоцкого – Хмельницкая область

Эту историческую остановку прозвали "Усадьбой в Отрокове". Действительно аутентичное и живописное место, готово принимать туристов и делиться куском своей украинской истории круглогодично. Игнатий Сцибор Мархоцкий стал отличным примером неповиновения грабительской российской империи. Смелый деятель создал собственное государство, чтобы быть свободным и независимым. Маньковецкое государство продержалось в течение 30 лет. За это время в государстве было отменено крепостное право, была создана типография и еще много интересных событий, о которых вы обязательно узнаете поселившись в одной из башен форта.

Все четыре номера замкового отеля сделаны в средневековом стиле для поддержания атмосферы и сохранения давних культурных традиций. Единственное, что выдает современность, это туалеты в кафеле и комфортабельные детали, такие как розетки, переключатели света и т.д.

Пейзаж с окна вашего номера порадует глаза. Замок расположен на высоком холме, а вокруг лес и бескрайние просторы, которые останавливает горизонт. Экскурсия возможна как в стенах замка, так и вокруг. Вы можете гулять по лесным тропам и натолкнуться на руины монастыря, "потерянные" украинские дома, или водопады. На территории отеля работает ресторан, поэтому вам не придется "охотиться" на еду. Стоимость гостиничных номеров всего от 700 грн в сутки.

Замок Шенборна – Закарпатская область

В стенах этого горного готического замка находится лечебный санаторий "Карпаты". Место–силы имеет не только историческую наполненность, но и астрономическую. При строительстве дворца было условлено, что количество входов будет равно количеству месяцев, а число дымоходов и спален будет равно количеству недель в году. Вы будете удивлены, но окон во дворце ровно 365. Такой символизм наполняет дворец не только атмосферой, но и смыслом.

Вокруг дворца выстроен ландшафтный парк, прекрасно подходящий для прогулок в любое время года. На территории замка работает медицинский центр и SPA, что позволит сделать свой отдых не просто терапевтическим, но и действительно оздоровительным. Цена минимальной путевки в санаторий в замке составляет 1260 грн за день с человека. В стоимость включается проживание, трехразовое питание и санаторно–курортное лечение по назначению врача.

Если вы ищете уникальных впечатлений и интересных остановок для путешествий – замковые отели будут отличным вариантом сочетания первого и второго. Читайте также: 5 крутых мест под Киевом для зимних выходных и активный зимний уикенд со множеством возможностей в Ровно.