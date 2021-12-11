В МИД обновили список стран, открытых для украинцев: какие документы нужны для поездки

Юрий Сергиенко
Новости
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В МИД обновили список стран, открытых для украинцев: какие документы нужны для поездки

Министерство иностранных дел Украины обновило список стран, которые позволяют въезжать нашим гражданам. Некоторые из них пересмотрели правила из-за распространения штамма Омикрон.

Данные обнародованы на сайте Консульской службы. Изменения были внесены по состоянию на 10 декабря.

Так, для посещения европейских страны в качестве туристов кроме стандартного набора документов нужны:

  • COVID-сертификат;

  • негативный результат теста на коронавирус;

  • сертификат о выздоровлении;

  • в некоторых странах к сертификату о вакцинации необходим еще ПЦР-тест.

Полностью вакцинированным украинцам разрешено посещать:

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  • Бельгию,

  • Эстонию,

  • Испанию,

  • Латвию,

  • Литву,

  • Германию,

  • Финляндию,

  • Францию,

  • Чехию,

  • Швецию.

Запрещено посещать:

  • Беларусь,

  • Болгарию,

  • Мальту,

  • Сан-Марино,

  • Словакию.

В то же время Австрия и Польша требует сертификат о вакцинации, выздоровлении или ПЦР-тест и самоизоляцию.

Исландия и Румыния – сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о выздоровлении, а также самоизоляцию.

Монако и Черногория – сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест.

Карта стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черногория сократила срок действия COVID-сертификатов – они будут действовать только шесть месяцев.

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