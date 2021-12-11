В МИД обновили список стран, открытых для украинцев: какие документы нужны для поездки
Министерство иностранных дел Украины обновило список стран, которые позволяют въезжать нашим гражданам. Некоторые из них пересмотрели правила из-за распространения штамма Омикрон.
Данные обнародованы на сайте Консульской службы. Изменения были внесены по состоянию на 10 декабря.
Так, для посещения европейских страны в качестве туристов кроме стандартного набора документов нужны:
COVID-сертификат;
негативный результат теста на коронавирус;
сертификат о выздоровлении;
в некоторых странах к сертификату о вакцинации необходим еще ПЦР-тест.
Полностью вакцинированным украинцам разрешено посещать:
Бельгию,
Эстонию,
Испанию,
Латвию,
Литву,
Германию,
Финляндию,
Францию,
Чехию,
Швецию.
Запрещено посещать:
Беларусь,
Болгарию,
Мальту,
Сан-Марино,
Словакию.
В то же время Австрия и Польша требует сертификат о вакцинации, выздоровлении или ПЦР-тест и самоизоляцию.
Исландия и Румыния – сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о выздоровлении, а также самоизоляцию.
Монако и Черногория – сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест.
Как сообщал OBOZREVATEL, Черногория сократила срок действия COVID-сертификатов – они будут действовать только шесть месяцев.