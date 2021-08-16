В Кирилловке из-за потопа улицы превратились в 'грязное болото'. Фото и видео

В Кирилловке снова затопило Федотову косу в результате шторма. Улицы превратились в грязное болото и туристам приходится идти на пляж по лужам.

Отдыхающие возмущены тем, что местная власть не решает этот вопрос. Такая ситуация повторяется из года в год. Об этом пишет издание "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что улицы Кирилловки действительно затоплены. Отдыхающим приходится по глубоким лужам добираться на пляж, к заведениям и магазинам.

По словам туристов, на косе очень много свободных жилищ, а некоторые пансионаты и вовсе закрылись. Как оказалось, люди приезжают на 10 дней, но в результате отдыхают только 2-3 дня и уезжают, так как кроме потопов на курорте много медуз. Отдыхающие отмечают, что "местная власть расслабилась".

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Напомним: в курортном поселке Кириллловка на побережье Азовского моря в Запорожской области дома местных жителей и баз отдыха атаковали полчища комаров. Насекомые через мелкие щели залетают на свет внутрь помещений и "ковром" покрывают любые поверхности.

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