В Кирилловке из-за потопа улицы превратились в "грязное болото". Фото и видео
В Кирилловке снова затопило Федотову косу в результате шторма. Улицы превратились в грязное болото и туристам приходится идти на пляж по лужам.
Отдыхающие возмущены тем, что местная власть не решает этот вопрос. Такая ситуация повторяется из года в год. Об этом пишет издание "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что улицы Кирилловки действительно затоплены. Отдыхающим приходится по глубоким лужам добираться на пляж, к заведениям и магазинам.
По словам туристов, на косе очень много свободных жилищ, а некоторые пансионаты и вовсе закрылись. Как оказалось, люди приезжают на 10 дней, но в результате отдыхают только 2-3 дня и уезжают, так как кроме потопов на курорте много медуз. Отдыхающие отмечают, что "местная власть расслабилась".
Напомним: в курортном поселке Кириллловка на побережье Азовского моря в Запорожской области дома местных жителей и баз отдыха атаковали полчища комаров. Насекомые через мелкие щели залетают на свет внутрь помещений и "ковром" покрывают любые поверхности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Кирилловке мертвых медуз лопатами выгребали из пляжей. Морских обитателей люди забрасывали в прицепы и просто вывозили за пределы поселка.
В некоторых местах на пляжах в Кирилловке даже установили специальные сетки-барьеры от медуз. Правда, отдыхающие признались, что это почти не помогает.