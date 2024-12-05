Объявлен рейтинг лучших в мире городов 2024 года: их оценивали по 55 показателям

Париж, Франция, четвертый год подряд становится самым лучшим городом в мире для путешествий. К такому выводу пришли исследователи Euromonitor International, которые учитывали 55 показателей.

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Этот рейтинг городов формируют по шести "ключевым столбам" – экономические и деловые показатели; туристические характеристики; туристическая инфраструктура; туристическая политика и привлекательность; здравоохранение и безопасность, а также устойчивое развитие. Детали исследования были опубликованы на сайте компании.

Ко вниманию также приняли недостаток рабочей силы, геополитическую напряженность и вялую экономику. Все эти три фактора ограничивают прогресс жизни города. В то же время Euromonitor International сообщил, что в будущем возрастет привлекательность городов в странах "третьего мира" из-за того, что туристы все больше ищут так называемые скрытые жемчужины.

"В 2024 году глобальные международные прибытия выросли на 19% благодаря высокому туристическому спросу. Европа остается самым популярным регионом, достигая 793 миллионов международных поездок в год. К 2030 году США, Турция и Китай станут направлениями с наибольшим ростом объемов международных прибытий. В 2024 году расходы на международный туризм составили 1,9 триллиона долларов США", – сообщили в компании.

Как выглядит топ-20 лучших мест в мире для путешествий

Париж, Франция Мадрид, Испания Токио, Япония Рим, Италия Милан, Италия Нью-Йорк, США Амстердам, Нидерланды Сидней, Австралия Сингапур, Сингапур Барселона, Испания Тайбэй, Тайвань Сеул, Южная Корея Лондон, Великобритания Дубай, ОАЭ Берлин, Германия Осака, Япония Бангкок, Таиланд Лос-Анджелес, США Стамбул, Турция Мельбурн, Австралия

В этом году Парижу удалось победить в рейтинге не только привлекательностью для туристов, но и через проведение Олимпийских игр. Мадрид занял заслуженное второе место благодаря стратегии устойчивого развития и ответственного туризма, а Токио взяло третье место из-за доступных цен и хорошей инфраструктуры для MICE-мероприятий.

На другом конце таблицы находится Каир, Египет, занявший 100 место, Чжухай, Китай – 99 место, и Иерусалим, Израиль – 98 место.

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