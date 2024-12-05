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Объявлен рейтинг лучших в мире городов 2024 года: их оценивали по 55 показателям

Катерина Галущенко
Новости
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Объявлен рейтинг лучших в мире городов 2024 года: их оценивали по 55 показателям

Париж, Франция, четвертый год подряд становится самым лучшим городом в мире для путешествий. К такому выводу пришли исследователи Euromonitor International, которые учитывали 55 показателей.

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Этот рейтинг городов формируют по шести "ключевым столбам" – экономические и деловые показатели; туристические характеристики; туристическая инфраструктура; туристическая политика и привлекательность; здравоохранение и безопасность, а также устойчивое развитие. Детали исследования были опубликованы на сайте компании.

Объявлен рейтинг лучших в мире городов 2024 года: их оценивали по 55 показателям

Ко вниманию также приняли недостаток рабочей силы, геополитическую напряженность и вялую экономику. Все эти три фактора ограничивают прогресс жизни города. В то же время Euromonitor International сообщил, что в будущем возрастет привлекательность городов в странах "третьего мира" из-за того, что туристы все больше ищут так называемые скрытые жемчужины.

"В 2024 году глобальные международные прибытия выросли на 19% благодаря высокому туристическому спросу. Европа остается самым популярным регионом, достигая 793 миллионов международных поездок в год. К 2030 году США, Турция и Китай станут направлениями с наибольшим ростом объемов международных прибытий. В 2024 году расходы на международный туризм составили 1,9 триллиона долларов США", – сообщили в компании.

Объявлен рейтинг лучших в мире городов 2024 года: их оценивали по 55 показателям

Как выглядит топ-20 лучших мест в мире для путешествий

  1. Париж, Франция
  2. Мадрид, Испания
  3. Токио, Япония
  4. Рим, Италия
  5. Милан, Италия
  6. Нью-Йорк, США
  7. Амстердам, Нидерланды
  8. Сидней, Австралия
  9. Сингапур, Сингапур
  10. Барселона, Испания
  11. Тайбэй, Тайвань
  12. Сеул, Южная Корея
  13. Лондон, Великобритания
  14. Дубай, ОАЭ
  15. Берлин, Германия
  16. Осака, Япония
  17. Бангкок, Таиланд
  18. Лос-Анджелес, США
  19. Стамбул, Турция
  20. Мельбурн, Австралия
Объявлен рейтинг лучших в мире городов 2024 года: их оценивали по 55 показателям

В этом году Парижу удалось победить в рейтинге не только привлекательностью для туристов, но и через проведение Олимпийских игр. Мадрид занял заслуженное второе место благодаря стратегии устойчивого развития и ответственного туризма, а Токио взяло третье место из-за доступных цен и хорошей инфраструктуры для MICE-мероприятий.

На другом конце таблицы находится Каир, Египет, занявший 100 место, Чжухай, Китай – 99 место, и Иерусалим, Израиль – 98 место.

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