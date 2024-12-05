Объявлен рейтинг лучших в мире городов 2024 года: их оценивали по 55 показателям
Париж, Франция, четвертый год подряд становится самым лучшим городом в мире для путешествий. К такому выводу пришли исследователи Euromonitor International, которые учитывали 55 показателей.
Этот рейтинг городов формируют по шести "ключевым столбам" – экономические и деловые показатели; туристические характеристики; туристическая инфраструктура; туристическая политика и привлекательность; здравоохранение и безопасность, а также устойчивое развитие. Детали исследования были опубликованы на сайте компании.
Ко вниманию также приняли недостаток рабочей силы, геополитическую напряженность и вялую экономику. Все эти три фактора ограничивают прогресс жизни города. В то же время Euromonitor International сообщил, что в будущем возрастет привлекательность городов в странах "третьего мира" из-за того, что туристы все больше ищут так называемые скрытые жемчужины.
"В 2024 году глобальные международные прибытия выросли на 19% благодаря высокому туристическому спросу. Европа остается самым популярным регионом, достигая 793 миллионов международных поездок в год. К 2030 году США, Турция и Китай станут направлениями с наибольшим ростом объемов международных прибытий. В 2024 году расходы на международный туризм составили 1,9 триллиона долларов США", – сообщили в компании.
Как выглядит топ-20 лучших мест в мире для путешествий
- Париж, Франция
- Мадрид, Испания
- Токио, Япония
- Рим, Италия
- Милан, Италия
- Нью-Йорк, США
- Амстердам, Нидерланды
- Сидней, Австралия
- Сингапур, Сингапур
- Барселона, Испания
- Тайбэй, Тайвань
- Сеул, Южная Корея
- Лондон, Великобритания
- Дубай, ОАЭ
- Берлин, Германия
- Осака, Япония
- Бангкок, Таиланд
- Лос-Анджелес, США
- Стамбул, Турция
- Мельбурн, Австралия
В этом году Парижу удалось победить в рейтинге не только привлекательностью для туристов, но и через проведение Олимпийских игр. Мадрид занял заслуженное второе место благодаря стратегии устойчивого развития и ответственного туризма, а Токио взяло третье место из-за доступных цен и хорошей инфраструктуры для MICE-мероприятий.
На другом конце таблицы находится Каир, Египет, занявший 100 место, Чжухай, Китай – 99 место, и Иерусалим, Израиль – 98 место.
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