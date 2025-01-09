Снимите это немедленно: какую одежду и почему нельзя носить во время перелета

Перелет между городами или странами для многих является довольно стрессовым процессом. Речь идет не только об усталости, суете, длинных очередях и тщательных сборах для путешествия, но и об определенных трудностях перед посадкой на самолет.

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На этапе досмотра в аэропорту могут возникнуть определенные неприятности, поскольку пассажиры не всегда ответственно относятся к приготовлениям или не знают определенных нюансов. Блогер Лори, которая дает советы путешественникам на своем канале Travel Тips by Laurie, перечислила элементы одежды, которые не стоит использовать при прохождении контроля безопасности, чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, сообщает The Daily Mail.

По словам эксперта, которая называет себя "женой пилота", ни в коем случае нельзя обвязывать рубашку, куртку или свитер вокруг талии. Лори пояснила, что это лишь задержит пассажира на моменте проверки сотрудниками воздушной гавани.

"Ничего нельзя завязывать вокруг талии, – сообщила блогер. – Просто положите вещь в сумку или носите ее в самолете".

Более того, она посоветовала отказаться при перелете от пайеток на одежде или ручной клади, поскольку это также может задержать в момент прохождения контроля безопасности.

Примечательно, что Управление транспортной безопасности США (TSA) недавно дало разъяснение, почему не стоит надевать вещи с пайетками.

"Блестки, бусины и блестящие нитки. Если на вашем свитере есть нечто подобное, это зачастую вызывает тревогу у наших систем безопасности и требует дополнительной проверки", – сообщили в агентстве. В TSA не стали разъяснять, почему именно нельзя повязывать кофты вокруг талии.

Тем временем, бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах в комментарии изданию Who What Wear порекомендовала путешественникам также отказаться от одежды с бахромой. Это она пояснила тем, что подобные вещи повышают риск тромбоза глубоких вен (ТГВ). Более того, изделия с бахромой подвергнут пассажира риску в случае такой чрезвычайной ситуации, как возгорание на борту.

"Вам необходимо чувствовать себя максимально комфортно, чтобы избежать спазмов, отеков и всего, что может повлиять на состояние вашего здоровья, – отметила стюардесcа. – А в случае экстремальной ситуации, с длинной бахромой всегда есть риск, если в самолете вспыхнет пожар".

Бортпроводница, помимо прочего, порекомендовала выбирать одежду с длинными рукавами, а также воздержаться от каблуков, массивных аксессуаров, обуви с заклепками и большого количества металлический украшений.

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