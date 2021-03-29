В Госпогранслужбе ответили, можно ли въехать в Украину по паспорту вакцинации против COVID-19

Иностранцам, чтобы въехать на территорию Украины, нужно будет иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также страховой полис. Остальные документы, в частности паспорт о вакцинации против COVID-19, принимать не будут.

Об этом в понедельник, 29 марта, заявил начальник управления организации пограничного контроля Юрий Лысюк во время трансляции на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook

Он пояснил, что COVID-паспорта пока не дают права въезда в Украину, ведь это не регламентировано украинским законодательством.

"При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест – тогда будет осуществлен пропуск", - отметил Лысюк.

Напомним, в Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев и своих граждан. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года.

В Украине готовы проработать с Еврокомиссией признание в Евросоюзе украинских сертификатов вакцинации после их разработки.