У Держприкордонслужбі відповіли, чи можна в'їхати в Україну за паспортом вакцинації проти COVID-19

Іноземцям, аби в'їхати на територію України, треба буде мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, а також страховий поліс. Решту документів, зокрема паспорт про вакцинацію проти COVID-19, приймати не будуть.

Про це в понеділок, 29 березня, заявив начальник управління організації прикордонного контролю Юрій Лисюк під час трансляції на сторінці Держприкордонслужби України у Facebook

Він пояснив, що COVID-паспорти наразі не дають права в'їзду в Україну, адже це не регламентовано українським законодавством.

"За наявності таких документів ми на них не реагуємо. Ми реагуємо тільки тоді, коли в іноземця є ПЛР-тест – тоді буде здійснено пропуск", - зазначив Лисюк.

Нагадаємо, в Україні змінили правила перетину кордону для іноземців і своїх громадян. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони прибуватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сертифікат здоров'я з вмістом інформації про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян усіх 27 країн Європейського Союзу, буде введено з 15 червня 2021 року.

В Україні готові опрацювати з Єврокомісією визнання в Євросоюзі українських сертифікатів вакцинації після їх розробки.