В МИД Украины ответили на введение паспорта вакцинации в ЕС

В Украине готовы проработать с Еврокомиссией признание в Евросоюзе украинских сертификатов вакцинации после их разработки.

Такой комментарий для OBOZREVATEL дал представитель МИД Олег Николенко, отвечая на вопрос о "паспортах вакцинации" в ЕС.

"В Министерстве иностранных дел Украины внимательно следят за обсуждениями в Европейском Союзе введения так называемого "цифрового зеленого сертификата" для облегчения передвижения граждан во время пандемии. Окончательного решения пока не принято", – сказал он.

Спикер МИД отметил, что в Украине готовы разработать свой "паспорт вакцинации" для признания его в Европе.

"Сейчас во время путешествий наших граждан за границу продолжают действовать те же правила, в зависимости от страны. Чтобы избежать проблем на границе, рекомендуем гражданам Украины осуществлять проверку актуального режима въезда и транзита через сайт tripadvisor.mfa.gov.ua, дополнительно проверяя информацию на сайте reopen.europa.eu", – добавил Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года.