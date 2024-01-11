В Австралии нашли крупнейшего самца самого ядовитого паука в мире, клыки которого могут проколоть ноготь. Фото

Около Сиднея, Австралия, поймали самого крупного известного человечеству самца сиднейского воронковидного паука, которого считают наиболее ядовитым видом в мире. Размер "находки" равен человеческой ладони, а его клыки могут проколоть человеческий ноготь.

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Пауку дали имя Геркулес и доставили в Австралийский парк рептилий. В заявлении говорится, что теперь он послужит науке, а именно – подарит медикам свой яд, который используют для спасения пострадавших от укуса людей.

Геркулес имеет 7,9-сантиметровые лапки. Он побил рекорд другого жителя парка – "Колоса", который до этого момента считался самым быльшим найденным самцом воронкообразного паука.

Комментируя пополнение в семье парка рептилий, одна из смотрительниц Эмма Тени сравнила нового жителя парка с "джекпотом". Сиднейские воронкообразные пауки обычно растут до пяти сантиметров, а самки этого вида больше самцов, хоть их яд и не так опасен.

"Мы привыкли к тому, что парку дарят довольно больших воронкообразных пауков, но получить такого большого самца – это как сорвать джекпот. Хотя самки воронкообразных пауков ядовиты, самцы оказались более смертоносными", – объяснила смотрительница.

Воронковидный паук был обнаружен примерно в 50 милях к северу от Сиднея. Он является одним из самых агрессивных и опасных представителей членистоногих. Эти пауки быстро двигаются, часто нападают, а их яд действует в течение нескольких часов.

Они в основном встречаются в лесистых районах и загородных садах Сиднея. Перед нападением эти пауки показывают клыки, а кусать могут несколько раз. В критических случаях яд может стать смертельным.

К счастью, у ученых уже есть вакцина, которую производят благодаря яду. Уже более 40 лет ни один человек не погиб от укуса сиднейского воронкообразного паука в Австралии..

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