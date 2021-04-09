Турцию закроют для туристов: названа дата

С понедельника, 12 апреля, в Турции чартерные и часть грузопассажирских рейсов окажутся под запретом.

Об этом решении оперштаба изданию 78.ru сообщили собственные источники. Отмечается, что есть еще один возможный вариант – для прибывающих граждан из Турции введут 14-дневный карантин. Полного запрета всех рейсов не будет.

Напомним, в Турции количество ежедневных случаев заражения коронавирусом возросло до более 55 тысяч, что стало самым высоким суточным приростом. С целью контроля распространения COVID-19 эксперты предложили правительству ввести более жесткий карантин.

К тому же некоторые предлагают даже полностью заблокировать страну в течение всего священного исламского месяца Рамадан.

Добавим: по официальным данным, в Турции сделали почти 18 млн прививок против COVID-19, начиная с 14 января. Более 10,3 млн жителей получили первые дозы, тогда как по второй – свыше 7,3 млн человек.

Напомним, предыдущий локдаун в Турции ввели с 31 декабря до 5 января, однако иностранных путешественников его запреты не касались. А с 15 марта Турция ввела обязательные электронные анкеты для туристов, без которых их могут не впустить в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции часть автомагистрали, которая обеспечивает соединение между Стамбулом и Анкарой, протяжностью 85 метров, обрушилась из-за оползней.