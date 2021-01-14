У Туреччині почали вакцинацію проти COVID-19 препаратом, який закупила Україна

У Туреччині 13 січня стартувала вакцинація населення проти коронавірусної інфекції препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech (Китай), який закупила й Україна.

Одним із перших щеплення, як представник медиків, зробив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа. Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогодні разом із членами наукової ради стали першими медичними працівниками, яким після затвердження вакцини було зроблено щеплення проти коронавірусу", – зазначив він.

Очільник турецького МОЗ уточнив, що процес вакцинації було розпочато для всіх медичних працівників.

Додамо, що згадану міністром Коджі наукову раду в Туреччині створили ще на початку 2020 року для фахового та оперативного реагування на пандемічні виклики.

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