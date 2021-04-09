Туреччину закриють для туристів: названо дату

Із понеділка, 12 квітня, в Туреччині чартерні і частина вантажопасажирських рейсів опиняться під забороною.

Про це рішення оперштабу виданню 78.ru повідомили власні джерела. Зазначається, що є ще один можливий варіант – для прибулих громадян із Туреччини введуть 14-денний карантин. Повної заборони всіх рейсів не буде.

Нагадаємо, у Туреччині кількість щоденних випадків зараження коронавірусом зросла до понад 55 тисяч, що стало найвищим добовим приростом. Із метою контролю поширення COVID-19 експерти запропонували уряду запровадити більш жорсткий карантин.

До того ж деякі радять навіть повністю заблокувати країну протягом усього священного ісламського місяця Рамадан.

Додамо: за офіційними даними, в Туреччині зробили майже 18 млн щеплень проти COVID-19, починаючи з 14 січня. Більш ніж 10,3 млн жителів отримали перші дози, тоді як по другій – понад 7,3 млн людей.

Нагадаємо, попередній локдаун у Туреччині запровадили з 31 грудня до 5 січня, проте іноземних мандрівників його заборони не стосувалися. А з 15 березня Туреччина ввела обов'язкові електронні анкети для туристів, без яких їх можуть не впустити в країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Туреччині частина автомагістралі, яка забезпечує з'єднання між Стамбулом і Анкарою, протяжністю 85 метрів, зруйнувалася через зсуви.