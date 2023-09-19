Турция массово депортирует российских туристов из-за войны в Украине: получить ВНЖ почти нереально

Для российских туристов въезд в Турцию безвизовый, однако лишь на 60 дней. По истечению этого срока необходимо оформлять в Управлении по делам иностранцев временный вид на жительство – ikamet. И если раньше россиянам не составляло труда его получить, то сейчас в выдаче документа массово отказывают, на что граждане страны-террористки реагируют с истерикой.

Чтобы получить ВНЖ в Турции на год, россиянам было достаточно подтвердить доход и свой статус арендодателя. Весной прошлого года этот срок для приезжих из государства-агрессора сократили до шести месяцев. Теперь все чаще поступают жалобы от россиян, которым отказали в выдаче ikamet, передают российские СМИ.

Массовая депортация россиян из Турции связана с полномасштабным вторжением РФ в Украину. И хотя в выдаче ВНЖ туристам отказывают с формулировкой "неясность причин пребывания в стране", сами они догадываются, что всему виной российская агрессия.

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Россияне бесятся: "У меня подруга живет в Измире, она уже получила отказ на продление. Последние полгода ввели правило о том, что обязательным условием является выписка из банка – для продления необходимо видеть поступления в течение месяца. На одного человека сумма минимум 20 тысяч лир. Мы все, кто планировал продлеваться в октябре, клали на карту деньги с запасом, смотрели, чтобы все подходило. Также есть стандартный пакет документов, который был всегда, – это страховка, договор на аренду квартиры, переписанный на себя. С таким набором документов обычно всем одобряли. Мы должны были пойти в пятницу на рандеву со всеми нашими документами. А в четверг пошла информация в местных чатах, что люди ходили на рандеву, им отказывали, говорили, что с сегодняшнего дня всем русским отказывают в продлении, не смотрят на то, какие у тебя документы, какие выписки из банка".

Как рассказывают сами россияне, единственная возможность им сейчас получить туристический ВНЖ – купить в Турции недвижимость.

"Но это все касается тех, кто получил ikamet после 10 февраля 2022 года. Если ты жил в Турции до 10 февраля 2022 года и у тебя первый ikamet был получен раньше, до этого времени, то тебе могут продлить", – рассказывают обладатели красных паспортов, осознавая, какие события февраля 2022 года сделали их изгоями по всему миру.

Другой беглец из РФ пожаловался, что его вовсе уволили с работы в Турции после вторжения его страны в независимую и суверенную Украину. При этом мужчина не скрывает, что это случилось, вероятнее всего, из-за его позиции.

"Я работал в государственной структуре, и меня немотивированно уволили. В результате у меня сгорела рабочая виза, я в течение десяти дней должен был покинуть страну. В общем, это тоже было некоторым образом связано с событиями 2022 года, поскольку я никогда особенно не скрывал своей позиции. Я думаю, что это повлияло в моем случае", – поделился россиянин, проживший в Турции больше восьми лет.

Мужчина посетовал, что теперь вынужден уезжать из страны, ведь вся его история пребывания в Турции сгорела, и искать убежище в Европе.

"У меня сгорела вся моя история пребывания здесь. Я теперь не могу подаваться на постоянный вид на жительство и теоретически на гражданство – если пять лет официально работаешь, то можно подавать документы на гражданство, но у меня это все сгорело, и я подавал, как будто бы первоначально подаю, как будто бы я только приехал", – рассказал гражданин страны-изгоя.

Напомним, ранее российские туристы устроили истерику из-за того, что их оштрафовали на 200 евро (8 тысяч гривен) в турецком отеле. Владелец заявил, что гости повредили имущество, а россияне утверждают, что якобы стали жертвами. Подробности – в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, что авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Она начала истерить в соцсетях.

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