'Были пьяными, вели себя неприлично': отель в Турции оштрафовал российских туристов на 200 евро

Российские туристы устроили истерику из-за того, что их оштрафовали на 200 евро (8 тысяч гривен) в турецком отеле. Владелец заявил, что гости повредили имущество, а россияне утверждают, что якобы стали жертвами.

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То, что они вели себя "неприлично", пара из РФ не признает. О "несправедливости" россияне написали на одном из российских сайтов для отзывов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В отеле Meril Club 4* в турецком Мармарисе россияне выломали стеклянную дверь душевой кабины. Гости заявили, что дверь соскочила с роликовых креплений и стекло разбилось, ранив их.

"Оставшуюся ночь мы вытаскивали друг из друга стекло и подметали номер", – пожаловались граждане страны-террористки.

На следующий день они решили добиться компенсации за полученные из-за собственной халатности царапины, но у гостиницы были другие планы. Гид передала россиянам слова владельца гостиницы.

"Он сказал, что мы вчера были пьяны, вели себя неприлично, он лично выгнал нас в номер, где мы разбили стекло. И отель выставляет нам штраф", – вспомнила автор гневного отклика.

Не помогли расстроенным гостям и в турагентстве. Там посоветовали путешественникам заплатить штраф, чтобы не заработать себе больше проблем и вернуться домой. То же повторили и в жандармерии.

В конце концов пара заплатила за стекло 200 евро и осталась в отеле еще на неделю. Расписку о средствах гостям не выдали, поэтому по возвращении домой они не смогут доказать, что платили кому-то за поврежденное имущество.

Ранее OBOZREVATEL писал, что авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Она сделала единственное, до чего смогла додуматься, – начала ныть и истерить в соцсетях.

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