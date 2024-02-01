'Туристы превратили Флоренцию в проститутку': директор итальянского музея родом из Германии спровоцировала громкий скандал

Заявление директора итальянской Галереи Академии Цецилии Холльберг вызвало гнев и призывы уйти в отставку. По словам немецкого искусствоведа, массовый туризм превратил город Флоренция, что в Италии, в "проститутку".

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Об этом сообщает CNN Travel. Хотя глава Галереи принесла извинения, итальянские политики раскритиковали ее комментарии, назвав их оскорбительными для флорентийцев.

"Когда город становится проституткой, ему трудно снова стать нетронутым", – сказала журналистам Холльберг на пресс-конференции, где она рассказывала об успехах музея. "Мы больше не видим магазинов, нормальных магазинов, а только вещи исключительно для туристов с гаджетами и сувенирами, и это должно прекратиться", – добавила она.

Комментарии Холльберг вызвали негативную реакцию министра культуры Италии и мэра Флоренции – оба в прошлом активно выступали за то, чтобы итальянцы возглавляли итальянские музеи. Мандат Холльберг в музее истекает в июне, и еще до этого скандала звучали призывы не продлевать ее контракт, а назначить вместо нее итальянца.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла заявил, что город заслуживает уважения, а туризм дает работу тысячам людей. "Туризм – это ресурс, им нужно управлять, но нет ни одного вопроса, который бы администрация не рассмотрела: от защиты исторического центра с помощью ЮНЕСКО, до защиты типичных продуктов, остановки определенных видов деятельности", – сказал Нарделла.

Маттео Ренци, бывший премьер-министр и бывший мэр Флоренции, заявил, что поднимет вопрос о пребывании Холльберг на должности в Министерстве культуры. "Определение Флоренции как проститутки неприемлемо. Холльберг должна извиниться или уйти в отставку", – говорится в его заявлении.

Директор музея взяла свои слова назад, заявив, что любит Флоренцию и не хотела обидеть город или его жителей. Холльберг уточнила, что имела в виду лишь то, что Флоренцию, как Венецию и другие города, "раздавливает" туризм. "Мне жаль, что я использовала не те слова. Я хотела сказать, что Флоренция должна быть свидетелем более сознательного туризма. С Академией, например, мы пытались улучшить каждую ее чрезвычайную часть", – сказала она в заявлении музея, отправленном CNN.

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