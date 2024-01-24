18-летнему британскому туристу светит более 22 тысяч евро штрафа из-за шутки о самолете: что случилось и при чем здесь война в Украине

В Испании прошел суд над британским студентом Адитья Верма, который неудачно пошутил в июле 2022 года. Его сообщение имело яркий намек на террористическую атаку, и хоть парень не желал кому-то навредить, но за свои высказывания ему пришлось давать показания.

Видео дня

Этот конфуз произошел, когда студент вместе с друзьями летел на остров Менорка в Испании. BBC сообщает, что сразу после получения сигнала тревоги из-за возможного теракта испанские истребители F-18 взлетели к самолету. В то время как парень думал, что причиной взлета F-18 были учения пилотов из-за террористического нападения России на Украину.

В соцсети Snapchat еще до посадки Адитьи в Лондоне через сеть WiFi аэропорта он опубликовал комментарий: "На пути, чтобы взорвать самолет (я член Талибана)". Верма заявил, что сообщение он отправил в частную беседу с друзьями, а такой характер шутка имела из-за цвета кожи Адитьи.

Но, несмотря на оправдание, юношу, которому в то время было 18 лет, арестовали. Двое суток он находился в изоляторе, а затем парня отпустили под залог.

"Я никогда не думал о том, чтобы напугать людей в том рейсе, поскольку группа Snapchat была частной и это сообщение не должен был до кого-то добраться", – объяснил Верма.

Увидев истребитель рядом с самолетом, он подумал, что это связано с нападением России на Украину. "Русско-украинская война происходила, поэтому я подумал, что это военные учения, связанные с этим конфликтом", – рассказал юноша в суде.

Он также вспомнил, что пилот самолета делал объявление, сообщив пассажирам, что истребители были подняты по сигналу, посланному по ошибке. Потому парень даже не догадывался, что стал причиной тревоги.

После возвращения в Великобританию его допросили британские разведывательные службы. Суд не планирует ему предъявлять обвинения в терроризме или арестовать. Туристу лишь светит штраф в размере 22,5 тыс. евро, а Министерство обороны Испании требует возместить 95 000 евро за ложную тревогу.

Ранее OBOZ.UA писал, что на популярном курорте Пухкети в Таиланде задержали компанию россиян, которые вместе с местными играли в покер. В стране этот игорный бизнес нелегален.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!