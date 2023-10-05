Турист, который медитировал голым в индуистском храме, поднял переполох на Бали. Видео стало вирусным

Видео, на котором голый турист медитирует в индуистском храме с закрытыми глазами, вызвало широкий резонанс на острове Бали. Его несколько раз репостнула в соцсетях местная инфлюэнсер Ни Лух Джелантик.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Разъяренные чиновники Бали ищут личность из видеоролика, который уже стал вирусным.

Видео, перепостившее Джелантик, также содержит текст: "Это видео стало вирусным. Но, к сожалению, не в положительном ключе. Позвольте мне дать вам немного контекста, прежде чем вы осудите меня".

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Далее написано, что мужчина встретил балийского рисового фермера, которому было трудно поддерживать собственные финансы, и он предложил балийцу дать в долг по условию, что земля останется под залог. Впрочем, впоследствии фермер просрочил платежи, поэтому юридически земля досталась туристу, а именно дом, поле и храм.

Мужчина разрешил фермеру с семьей остаться на некоторое время в гостевом доме, пока его ремонтировали, чтобы потом разместить на Airbnb. "Поэтому, когда другие говорят, что я медитирую голым в святом месте, я хочу сообщить вам, что они ошибаются. На самом деле. я медитирую голым на МОЕЙ СОБСТВЕННОЙ КЛЯТОЙ ЗЕМЛЕ", – говорится в сообщении.

В своей репосте видео инфлюэнсер Джелантик сердито написала: "Нужно со строгостью бороться с неуважением к святым местам! Нам надоело поведение туристов, презирающих нашу родину".

"Мы все еще проводим расследование по этому инциденту", – заявил глава иммиграционного офиса Теди Риянди. Власти установили личность иностранца, но его имя и национальность не разглашаются, поскольку поиски продолжаются.

"Усилия, которые сейчас прилагает Иммиграционная служба, направлены на то, чтобы связаться с учетной записью иностранца в социальных сетях, но на сегодняшний день ответа не последовало", – сказал Риянди. По его словам, поиски координируются с полицией Бали и они все еще пытаются определить место и время инцидента.

Зависимый от туристов Бали ежегодно привлекает миллионы иностранных посетителей, но несколько резонансных случаев, с тех пор как остров вновь открылся после пандемии Covid-19, привели к депортации туристов за непристойные действия.

Иммиграционная служба Бали депортировала женщину из Дании в июне после того, как ее сняли на видео, когда она показала ягодицы перед публикой во время езды на мотоцикле.

В апреле россиянка также была изгнана с острова за то, что опубликовала свою обнаженную фотографию перед священным деревом.

В мае немецкая туристка вызвала возмущение, раздевшись и прервав священное представление в храме на Бали в обнаженном буйстве, за которое ей грозит почти три года тюрьмы.

28-летней Дарье Тущински отказали в билетах на индуистское танцевальное шоу, в результате чего она протолкнула охрану и сняла свою одежду в знак странного протеста. Когда местный житель попытался ее остановить, она сделала ему реверанс, имитируя движения танцовщиц, а потом сошла с платформы и стала на колени у святыни, словно молилась.

Шокированные отдыхающие, сидевшие в зале, наблюдали, как туристка продолжала свой обнаженный ход, возвращаясь на сцену, прежде чем вмешалась служба безопасности. Разъяренный персонал прибежал и задержал Дарью за срыв шоу, прежде чем передать ее полиции в районе Убуд на популярном курортном острове в Индонезии.

Теперь ей грозит до двух лет и восьми месяцев заключения, если будет установлено, что она нарушила законы страны о публичной непристойности.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как на популярном курорте Турции задержали раздевшегося русского туриста, который кричал и бился об асфальт.

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