Разделся, кричал и бился об асфальт: на популярном курорте Турции задержали российского туриста

На популярном турецком курорте Анталья задержали неадекватного российского туриста. Он устроил истерику посреди улицы перед четырехзвездочным отелем в районе Гюллер Пынары Махаллеси: разделся, начал кричать и бросаться на землю.

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Как оказалось, гражданин страны-террористки, приехавший в Турцию на курорт, употреблял наркотики. Подробностями инцидента поделилось местное издание Gazete Vatan.

Сообщается, что мужчина на русском и английском языках без остановки кричал: "Вода! Вода!" Вместе с этим он снял с себя часть одежды и начал биться об асфальт.

Испугавшись поведения неадекватно россиянина в состоянии наркотического опьянения, свидетели вызвали на место полицейских. Те прибыли по указанному адресу, однако справиться с невменяемым туристом самостоятельно не смогли, а потому вызвали подкрепление в количестве 15 человек.

Россиянин не прекращал просить воды. Тогда правоохранители, заметив все признаки наркотической интоксикации, принялись поить мужчину жидкостью. В туриста из РФ залили около трех литров холодной воды, а затем еще и облили его сверху.

После этого гражданин государства-агрессора снова бросился на землю и оказал сопротивление, когда его попытались посадить в машину.

В итоге россиянина госпитализировали в больницу, а затем доставили в отделение полиции, где его допрашивали сотрудники наркологической службы.

Напомним, ранее российские туристы устроили истерику из-за того, что их оштрафовали на 200 евро (8 тысяч гривен) в турецком отеле. Владелец заявил, что гости повредили имущество, а россияне утверждают, что якобы стали жертвами. Подробности – в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, что авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Она начала истерить в соцсетях.

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